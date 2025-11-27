Alumnos de cinco colegios de San Javier participan en un acto contra la violencia de género - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Alumnos de cinco colegios de San Javier han participado en un acto contra la violencia de género que se ha celebrado en la plaza de la Igualdad, Ana Orantes, este jueves.

El alcalde, José Miguel Luengo y la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez han asistido al acto que ha contado con la participación de alumnos de los colegios Severo Ochoa, El Mirador, Aidemar, La Paz, del IES Ruiz de Alda y de voluntarios de los talleres de escritura creativa y de poesía, del banco del tiempo.

Tanto la concejala como el alcalde han remarcado la importancia de la sensibilización social ante la violencia contra las mujeres y han pedido a los niños que sean "voces activas" contra todo tipo de violencia y en especial contra la violencia de género "que tanto daño causa en la mujer y en toda la familia".

El acto, que se enmarcaba en la programación del 25N, ha contado con la participación activa con manifiesto, cuentos y actuaciones de los niños de los distintos colegios participantes. El programa del 25N finaliza esta tarde con una pieza teatral 'Vecina, ¿tienes un minuto?', que irá seguida de un café coloquio, en la sala polivalente del edificio del Parque Almansa, de San Javier.