Los alumnos identificados con altas capacidades aumentan un 60% en los últimos 10 años en la Región de Murcia

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del informe sobre el alumnado con altas capacidades, que revela que la detección de alumnado con altas capacidades en los centros educativos de la Región de Murcia se ha incrementado un 60% en los últimos diez años.

Así, se ha pasado de los 2.431 alumnos reconocidos en el curso 2015-2016 a los 3.886 del actual curso académico.

La creación del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de altas capacidades intelectuales ha permitido elaborar protocolos específicos, en colaboración con la Universidad de Murcia, para detectar estudiantes con estas capacidades en Primaria y Secundaria.

En cuanto a la etapa de escolarización de los estudiantes, un 52 por ciento de los alumnos (2.034) cursan Educación Secundaria, un 25 por ciento (971) estudian Bachillerato, un 14 por ciento (531) cursan Educación, y un 9 por ciento (350) estudian Formación Profesional.

Respecto a la titularidad de los centros donde estudian los alumnos de altas capacidades, el 85 por ciento de los estudiantes se forman en centros públicos, mientras que el 15 por ciento lo hace en centros concertados y privados.

El objetivo de la Consejería de Educación y Formación Profesional con esta iniciativa es integrar a todo el alumnado en el sistema educativo y garantizar que cada estudiante pueda desarrollar plenamente su potencial.

En este sentido, se trabaja para que todos los centros dispongan de herramientas, formación y recursos que permitan una atención educativa adecuada y equitativa.

Específicamente, con el alumnado de altas capacidades se trabaja con metodologías inclusivas que fomentan el pensamiento crítico y la creatividad basada en el aprendizaje y servicio, aplicando lo estudiado para mejorar su entorno, mentorías con proyectos de investigación individuales y grupales sobre temas de interés del alumnado, así como la creación de textos, resolución de retos lógico-matemáticos, robótica y experimentación científica.

Centros de promoción del talento En los últimos seis años se ha consolidado la Red de Centros de Promoción del Talento, que integra en la actualidad a 10 colegios y 30 institutos.

Esta iniciativa, que se puso en marcha de forma experimental en el curso 2019-2020, tiene como fin crear una red de colegios e institutos que realicen buenas prácticas con el alumnado de altas capacidades y alto rendimiento académico, dando así respuesta sus necesidades educativas, desarrollo del potencial de los estudiantes en edades tempranas, llevando a cabo actividades de apoyo adicionales como la mentorización o actividades de enriquecimiento e impulsando la formación continua del profesorado.

Entre las actividades que realizan los alumnos están las tutorías individuales para desarrollar investigaciones y profundizar en diferentes áreas del conocimiento científico y humanístico; trabajos por proyectos con dinámicas de contenido interdisciplinar que incluye resolución de problemas y trabajo cooperativo; talleres para alumnos con temáticas como robótica, impresión 3D, interpretación y teatro, radio y experiencias de laboratorio, entre otros.

Además, en estos centros se fomenta la participación del alumnado en olimpiadas del conocimiento, en proyectos europeos como 'eTwinning' y Erasmus, en propuestas musicales, plásticas, literarias, de traducción, teatrales y deportivas, así como en proyectos para aplicar las nuevas tecnologías, por ejemplo, en centros de educación especial y de mayores.

Asimismo, este curso, cerca de 800 alumnos acuden a talleres de enriquecimiento extracurricular impartidos en los IES Saavedra Fajardo, Floridablanca y Ramón y Cajal, de Murcia; y los IES Mediterráneo y San Isidoro (Cartagena), Ramón Arcas (Lorca), Alquipir (Cehegín) e IES Infanta Elena (Jumilla).