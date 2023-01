Alumnos del IES Ramón y Cajal de Murcia celebran su V Marcha por la Igualdad para erradicar conductas machistas

Con este proyecto, los alumnos conocen logros históricos de la mujer y aprenden la importancia de vivir en una sociedad en donde hombres y mujeres sean iguales



MURCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de 4º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria y Obligatoria (IES) Ramón y Cajal de Murcia han celebrado este viernes su V Marcha por la Igualdad. La actividad ha concluido en el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, donde los propios estudiantes han procedido a leer un manifiesto.

En concreto, los alumnos han salido del instituto sobre las 9.30 horas en dirección hacia el Malecón. Allí, han sido recibidos en la sede del CES por la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, Dolores Díaz, y la responsable del Área Regional de Mujeres de COAG, Esperanza Ramírez Segura.

La marcha ha tenido lugar en el marco de una actividad que el IES realiza desde hace cinco años y que está enmarcada en el primer Proyecto ABP de 4º de la ESO 'Mujeres, We can Do It, Iguales somos Mejores'.

Se trata de un proyecto que intenta concienciar a los alumnos de la importancia de vivir en una sociedad en donde hombres y mujeres sean iguales; que conozcan los logros históricos que la mujer ha debido alcanzar --como es el derecho al voto--; que conozcan ejemplos de mujeres referente en su medio o que sepan reconocer actitudes machistas que discriminan a la mujer en el plano laboral, social, entre otras cosas.

LOS ALUMNOS SON LOS "PROTAGONISTAS"

La coordinadora de 4º de la ESO en los proyectos ABP del IES Ramón y Cajal, Mercedes Pérez, ha señalado que se trata de una marcha que el instituto celebra anualmente y los alumnos son recibidos todos los años por algún organismo relacionado con la mujer en la Región de Murcia. "Este año, ha tenido a bien recibirnos el CES", ha destacado.

Ha subrayado que es una actividad "académica" pero los verdaderos "protagonistas" son los alumnos de 4º de la ESO, que son los que han elaborado la pancarta que ha encabezado la marcha, el cartel con el logo del instituto y el manifiesto.

Pérez ha destacado que iniciativas con esta "surten efecto". De hecho, ha confirmado que los alumnos "empiezan el proyecto con una visión y lo terminan con otra". "Seguimos en ello porque es muy importante que la nueva generación tenga una visión lo más igualitaria posible entre hombres y mujeres", ha apostillado.

"SE MANTIENEN ACTITUDES DE DESIGUALDAD"

El director del IES Ramón y Cajal, Juan Antonio Gómez, ha explicado que en su centro educativo trabajan desde 2015 de una forma "innovadora" mediante aprendizaje basado en proyectos. "Defendemos que hay una nueva forma de trabajo en la enseñanza y que es muy necesario trabajar de otra forma en el ámbito educativo", ha destacado.

Así, ha explicado que este tipo de proyectos "enseñan de otra forma" y los alumnos consiguen las capacidades que necesitan pero trabajando de una forma "mucho más motivadora" para ellos, gracias a nuevas metodologías. Ha citado, como ejemplo, la desarrollo de capacidades como hacer presentaciones en público o hablar en otros idiomas.

Ha confirmado que los alumnos tienen "más sensibilidad" hacia la igualdad entre hombres y mujeres, pero todavía "se mantienen actitudes de desigualdad". Por ejemplo, ha explicado que los alumnos han estudiado en la asignatura de Matemáticas el índice de igualdad de género a nivel europeo y han constatado que "quedan muchos años todavía para lograr una verdadera igualdad".

"Queremos inculcar que ellos tengan actitudes respecto a los demás que promuevan la igualdad y que sean ellos los que vean una verdadera igualdad dentro de unos años", según Gómez.

En el acto han intervenido representantes del IES Ramón y Cajal, del Área de la Mujer de la COAG y de la Asociación de Mujeres Agua y Tierra. Los estudiantes del IES Ramón y Cajal Patricia García y William Johnson han leído el manifiesto por la igualdad redactado por ellos.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA

Esperanza Ramírez, la secretaria del Área de Mujer de la COAG y Loli Díaz, directora la Asociación de Mujeres Agua y Tierra, han expuesto sus vivencias personales en un mundo "machista" como es el de la agricultura y han denunciado el machismo al que han tenido que enfrentarse.

También ha compartido con los alumnos su experiencia vital la directora general de Igualdad, Silvia Muñoz, que ha querido incidir en el problema de la violencia de género, manifestación más extrema de esta falta de equilibrio en la sociedad.

"Ha sido un gran placer mantener en esta actividad", según Muñoz, quien ha trasladado la enhorabuena del Gobierno regional por este tipo de iniciativas. "Al fin y al cabo, el aprendizaje y las nuevas competencias que nuestros jóvenes pueden adquirir con este tipo de programas en materia de igualdad son tremendamente necesarias", según la directora general.

Todos ellos han celebrado lo que se ha avanzado por la igualdad en estos últimos años, a la vez que han destacado el trabajo que queda aún por hacer para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres real y efectiva.

Ramírez ha puesto en valor que la V Marcha por la Igualdad es un acto conjunto impulsado por el propio IES Ramón y Cajal, el Área de la Mujer de COAG, la Asociación de Mujeres Agua y Tierra y la Dirección General de Igualdad de la Comunidad.