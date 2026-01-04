Los alumnos de la I Liga de Debate Ciudad de Murcia se forman en oratoria, pensamiento crítico y trabajo en equipo

La concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía ha organizado por primera vez esta liga de debate que incluye un curso formativo previo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Respirar y proyectar la voz sin forzar, mirar al público con seguridad, ordenar las ideas con claridad o aprender a discrepar sin atacar son algunas de las cuestiones que están trabajando los alumnos participantes de la I Liga de Debate Ciudad de Murcia, organizada por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía.

La edil del ramo, Belén López, ha asistido a una de las sesiones prácticas impartidas al cerca de medio centenar de estudiantes de 3º y 4º de ESO de nueve centros del municipio, centradas en habilidades comunicativas, oratoria, pensamiento crítico y trabajo en equipo.

Durante ocho sesiones prácticas, los estudiantes están aprendiendo a preparar un debate completo, desde la búsqueda de información fiable y la construcción de argumentos sólidos, hasta la refutación con elegancia y la elaboración de cierres memorables. Cada alumno participan en ejercicios de exposición grabada, reciben feedback individualizado y elaboran su propio plan de mejora personal, que les permitirá afrontar con confianza los torneos clasificatorios previstos para febrero de 2026.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que el objetivo de estos debates, que por primera vez se centran en alumnado de 14 a 16 años, es que "los adolescentes de Murcia aprendan a expresarse mejor, a escuchar con criterio y a construir ideas en equipo", destacando además que "esta formación no solo los prepara para una competición, sino para la vida: debatir con respeto, pensar antes de opinar y saber comunicar con eficacia".

La formación de los estudiantes, impartida por el Centro de Alto Rendimiento de Debate y Oratoria (CARDYO) en el IES Licenciado Cascales de Murcia, abarca contenidos como: habilidades comunicativas base y oratoria: control de la respiración, voz, postura y ritmo del discurso; introducción al debate útil para la vida diaria: discrepar sin atacar, escuchar para responder mejor, reconocer un buen debate; o el modelo oficial de competición (roles, tiempos, criterios del jurado y práctica cronometrada).

También trabajo en equipo (planificación, reparto de tareas y simulaciones con tiempo limitado); Alfabetización informacional: distinguir fuentes fiables, detectar sesgos y evitar noticias falsas; construcción de argumentos y refutación elegante; cierres del discurso y cierre del debate; y ensayo general y plan de mejora personal.

Todas las sesiones siguen la metodología learning by doing: hablar, recibir devolución y volver a hablar, con el objetivo de perder el miedo a hablar en público, mejorar la inteligencia emocional y fortalecer el pensamiento crítico.

FORMACIÓN TAMBIÉN PARA DOCENTES

De forma paralela, los profesores de los nueve centros participantes están recibiendo cuatro sesiones formativas para aprender a introducir el debate en el aula sin alterar la programación, fomentar la comunicación y la motivación del alumnado, y aplicar la argumentación como herramienta educativa.

Estos son el IES La Flota, Floridablanca, Aljada de Puente Tocinos; José Luis Martínez Palomo, de Alquerías; IES Licenciado Francisco Cascales; Colegio Severo Ochoa de Los Garres, y Colegio Centro de Educación AYS de Murcia. Los docentes conocerán el modelo de competición oficial de la Liga, adaptaciones por asignaturas y estrategias para implicar al alumnado de forma equitativa y constructiva.

UNA LIGA PIONERA EN EL MUNICIPIO

La I Liga de Debate Ciudad de Murcia, organizada por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, es una iniciativa pionera que por primera vez involucra a estudiantes de edades entre los 14 y los 16 años (3º y 4º de ESO) de los IES del municipio, y que se enmarca en la Oferta Educativa #MurciaMiCiudadEnseña.

Tras la fase de formación, los torneos clasificatorios se celebrarán en febrero de 2026, y la gran final, abierta al público, en marzo. Los temas de debate propuestos girarán en torno a cuestiones cercanas a la realidad juvenil, como: '¿Deberían los gobiernos reservar un 20 por ciento de viviendas públicas para menores de 30 años con alquiler limitado?'; y '¿Se debería exigir que los grandes eventos municipales reserven entradas a precio simbólico para menores de 18 años?'.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia "reafirma su compromiso con una educación que fomente la expresión libre, la escucha activa, y el pensamiento crítico, preparando a los más jóvenes para ser ciudadanos participativos y reflexivos", destacan desde el consistorio.