Los alumnos de UCAM Cartagena llevan la Navidad al asilo de las Hermanitas de los Pobres

Más de 40 alumnos voluntarios del Grado de Enfermería y Fisioterapia han realizado la tradicional ruta de belenes con los residentes por el centro de la ciudad portuaria - UCAM

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espíritu navideño ha recorrido las calles del casco histórico de Cartagena de la mano de los alumnos voluntarios del Grado en Enfermería y Fisioterapia de UCAM Cartagena, que han guiado la tradicional ruta de belenes para los mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Con panderetas, gorros de Navidad y villancicos que han acompañado el paseo, los estudiantes han llevado a los residentes a disfrutar de los nacimientos más tradicionales de la ciudad, compartiendo el ambiente festivo propio de estas fechas.

La jornada ha comenzado con una misa en la residencia con un posterior encuentro en el Espacio Alviento, donde han disfrutado del típico chocolate con bollos. A lo largo de la mañana, se han desplazado por distintos rincones del casco histórico y han conocido los belenes más significativos instalados en la ciudad.

Los usuarios han contemplado de cerca los montajes, compartido impresiones y revivido escenas navideñas que forman parte de su memoria y de la identidad cultural de Cartagena. El recorrido ha culminado en la plaza San Francisco, donde los participantes han interpretado juntos villancicos, creando un ambiente festivo que ha captado la atención de numerosos viandantes.

Esta actividad forma parte del programa de voluntariado de la UCAM, en el que los alumnos colaboran cada sábado con la comunidad del asilo de las Hermanitas de los Pobres, reforzando su compromiso con la atención, el acompañamiento y el servicio a las personas mayores.