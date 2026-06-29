La PAU extraordinaria arranca este martes en la Región con 1.328 matriculados, un 16,5% más que el año pasado

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.328 estudiantes de la Región de Murcia se examinarán a partir de este martes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria, lo que representa un incremento del 16,5% en la matriculación a nivel regional en comparación con el año pasado, según han informado desde la Universidad de Murcia.

Este repunte supone un aumento de estudiantes que vuelven a examinarse de la fase general para mejorar nota, por una parte, pero también en el aumento sustancial de matrícula en materias que son solo de la fase voluntaria, con especial incidencia en aquellas que ponderan para grados especialmente deseados, no solo de Ciencias de la Salud, sino también de otras ramas. En pasado año se examinaron 1.140 personas en esta fase.

Los exámenes se desarrollarán entre este martes y el jueves en tres sedes dispuestas en la Región. En concreto, se realizarán en el campus de Espinardo (Aulario Norte y Aulario General) y en Cartagena (Muralla del Mar), donde se realizará en el edificio de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPCT, en el que se darán cita 357 estudiantes procedentes de las comarcas de Cartagena y Mar Menor, un 14% más que el pasado ejercicio.

La convocatoria extraordinaria está dirigida a aquellos alumnos que tuvieron que presentarse previamente a las pruebas de recuperación en Bachillerato, a quienes suspendieron la fase ordinaria o a aquellos que buscan elevar sus calificaciones medias para acceder a la titulación que desean.