Operarios de Cartagena trabajan para recuperar la normalidad del municipio ante la acumulación de precipitaciones - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Ante la actualización del aviso rojo por precipitaciones, hasta las 11.59 horas en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, Policía Local recomienda evitar circular por Ciudad Jardín, Cartagonova, Ensanche, Ramón y Cajal, y Ronda Ciudad de La Unión debido a acumulación de agua. Asimismo, queda cortado al tráfico el Camino del Sifón, entre Santa Ana y Las Tejeras.

En la última hora se han registrado lluvias de más de 70 litros por metro cuadrado. Mientras que las primeras precipitaciones en el casco urbano han comenzado alrededor de las 9.00 horas, durante la madrugada solo se han registrado lluvias escasas en algunas zonas del municipio. La mayoría de incidencias que ha registrado el Centro de Coordinación de Emergencias provienen del término municipal de Cartagena.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento. Los servicios municipales trabajan para habilitar un acceso al pueblo de Santa Ana, que tiene las comunicaciones interrumpidas por obras y por agua acumulada. Operarios municipales y servicios de emergencia están desplegados en diferentes puntos del municipio para recuperar la normalidad en la vía pública, donde se han registrado principalmente acumulaciones de agua.

Asimismo, el Consistorio informa de que debido a las lluvias se están produciendo retrasos en las horas de paso de los autobuses urbanos y por cuestiones de seguridad y sentido del servicio, este jueves, queda suspendida la línea de bus playa.

SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD LECTIVA

Ante la situación meteorológica, la Comunidad Autónoma ha suspendido este jueves hasta las 15.00 horas la actividad lectiva y no lectiva en los centros educativos no universitarios de Cartagena, así como las actividades en centros sociales para personas mayores, centros de día para personas con discapacidad y centros de atención temprana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena ha suspendido hasta las 15.00 horas las actividades culturales, sociales y deportivas municipales. Los servicios municipales han trasladado la información a los centros educativos y de mayores del municipio.

PRECAUCIÓN AL VOLANTE

Policía Local pide extremar la precaución al volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar circular por Ciudad Jardín, Ensanche, Ramón y Cajal y Ronda Ciudad de La Unión debido a acumulación de agua por tromba de agua acaecida en zona de Víctor Beltrí.

A su vez, informan de que está cortado al tráfico el Camino del Sifón, de Santa Ana y El Bohío a Las Tejeras. También hay cortes en rotonda RM 605, de la Guía a Pozo Los Palos; F-37 (C/Fernandez de Moratín) Zona Recinto Ferial Fiestas Santa Ana Pueblo; Rambla de la RMF F-51 entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco; y Antonio Pascual (Nueva La Aljorra).

El pago de la ORA para estacionar queda suspendido todo el día.