Amplian las alertas meteorológicas para este sábado y domingo en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliados las alertas meteorológicas que estaban activas para este domingo en la Región de Murcia en su último boletín informativo.

Así, el primero de los avisos por vientos, con rachas máximas de 70 km/h, afecta al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 19.00 horas de este sábado y hasta la medianoche.

A partir de las 4 de la madrugada se activará otro aviso amarillo para el Altiplano, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 km/H hasta las 18.00 horas del domingo. Por otro lado, se activará un aviso amarillo este domingo, de las 12.00 a las 18.00 horas, en el Noroeste por vientos de hasta 80 km/h.

La primera alerta por fenómenos costeros será amarilla para el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de las 19.00 de este sábado y hasta las 15.00 horas de este domingo, por viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 metros.

Otro aviso amarillo por fenómenos costeros, que afecta al Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 00.00 a las 15.00 horas de este domingo, alerta de viento del oeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Finalmente, se han activado dos alertas najanjas, la primera por vientos, que afecta al Noroeste por rachas máximas de 90 km/h, de las 4.00 hora a las 12.00 horas de este domingo; y la segunda por fenómenos costeros que afecta al Campo de Cartagena y Mazarrón hasta la medianoche de hoy, por viento del suroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros.