ANIDA Yecla participa en el sondeo nacional de gato montés, que incluye unas 2.000 hectáreas del municipio

Un ejemplar de gato montés (Felis sylvestris) en Yecla - ANIDA YECLA

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miembros de ANIDA, entre ellos del municipio de Yecla, han participado en el primer sondeo nacional de gato montés, del bienio 2024-25. Un estudio coordinado por biólogos de la Universidad de Granada y la URJC de Madrid, y publicado en el número 479 de la revista Quercus.

La metodología consistió en la selección de un bloque de muestreo de 2.000 hectáreas situado al noroeste de Yecla, donde fueron colocadas 12 cámaras de fototrampeo, unos dispositivos cuyos sensores infrarrojos se activan cuando el animal se interpone en su campo de acción. En esta ocasión, el cebo fue orina de lince.

Mediante esta técnica fueron detectados siete ejemplares adultos, una cifra muy relevante teniendo en cuenta el precario estado de esta especie en buena parte del levante y sureste peninsular. Además, se constató la presencia de otros mamíferos carnívoros como el zorro, la garduña, la gineta o el tejón.

El gato montés (Felis sylvestris) es uno de los tres felinos autóctonos de la Península Ibérica, junto a los linces ibérico y boreal, este último extinto desde 1930. Atendiendo a los resultados del estudio, su situación es preocupante en buena parte del territorio, habiendo desaparecido de amplias zonas donde era común. La presión cinegética, el veneno y los atropellos se encuentran entre sus mayores amenazas.