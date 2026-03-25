Antelo acusa a Vox de "traicionar" sus principios con un "giro" que acepta la inmigración ilegal

Archivo - El diputado regional del grupo parlamentario Mixto y exlíder provincial de Vox, José Ángel Antelo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del grupo parlamentario Mixto y exlíder provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado este miércoles lo que considera un "giro" en la estrategia del partido respecto a la inmigración ilegal que ha enmarcado en una "traición" a los principios fundacionales de la formación política.

Según Antelo, la nueva postura de la dirección nacional pasa de exigir la deportación a "aceptar y financiar" la inmigración ilegal tras tres años de residencia en España.

"Nos dijeron que nos saliésemos de los gobiernos porque Vox no iba a aceptar ni financiar la inmigración ilegal, y ahora vemos cómo se permite que, tras tres años de residencia, puedan acceder a ayudas sociales que muchos españoles no tienen", ha aseverado.

El parlamentario autonómico ha calificado este cambio de posicionamiento de "estafa a los ciudadanos" y ha lamentado que la decisión se haya tomado "sin debate interno" ni consulta previa a los afiliados.

En este sentido, ha vinculado la inmigración ilegal con el aumento de la "inseguridad" en municipios como Torre Pacheco o barrios como El Carmen, en la ciudad de Murcia, al que, según sus palabras, "ya tildan del Bronx de la Región".

"Esto es inadmisible, esto es una estafa a todos los ciudadanos de la región de Murcia, porque se les dijo una cosa y se está haciendo la contraria", ha remarcado Antelo.

El parlamentario ha criticado la gestión de los recursos y el sistema de nombramientos dentro de la formación y ha censurado que las decisiones estratégicas de Vox no se tomen en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sino por parte de un "grupo minúsculo de personas que ni siquiera están afiliadas al partido".

Asimismo, ha denunciado que la formación ha sustituido la "meritocracia por la noviocracia" y ha hecho referencia al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, donde, según sus palabras, se ha "colocado a la pareja por 60.000 euros al año". "Esto no es razonable y da una imagen de engaño al ciudadano", ha sentenciado.

Ante lo que considera una deriva política en su antiguo partido, el diputado regional ha reclamado a la cúpula nacional mayor transparencia en las cuentas y en la toma de decisiones. "Para esto no nació Vox. Los militantes deben saber cuál es el destino de cada euro y qué posicionamientos políticos se van a adoptar", ha insistido.

Asimismo, Antelo ha exigido la convocatoria de un congreso nacional donde los afiliados "puedan tener voz" y se "garantice la participación, la transparencia y el debate sobre el rumbo político de la formación".

Respecto a su situación personal en el grupo parlamentario Mixto, Antelo ha revelado que por el momento no tiene acceso a despacho ni a medios materiales para desarrollar su labor parlamentaria.

"Hasta el día 15 de abril no se resuelve el plazo de reparto. Espero que a partir de esa fecha tenga los medios mínimos para cumplir mi compromiso con la Región de Murcia", ha concluido el diputado autonómico.