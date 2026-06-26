Antelo defiende la seguridad como "prioridad absoluta" y reclama a López Miras "menos anuncios y más reformas"

Intervención del diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y ex miembro de Vox, José Ángel Antelo, durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia. - KIKO ASUNCIÓN / EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y ex miembro de Vox, José Ángel Antelo, ha centrado este jueves su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la seguridad ciudadana, la vivienda, el agua, las infraestructuras y la gestión del Gobierno autonómico de Fernando López Miras, al que ha reclamado "menos anuncios y más reformas" para la Región de Murcia.

Antelo ha situado la seguridad como eje principal en su intervención, defendiendo que "los ciudadanos quieren vivir seguros para poder vivir en libertad". En este contexto, ha aludido a Torre Pacheco y ha vinculado el debate a la inmigración, asegurando que "más pronto que tarde solucionaremos el problema de Torre Pacheco devolviendo a quienes no vienen a integrarse, sino a generar inseguridad".

En materia de vivienda, ha exigido la aprobación inmediata del decreto, al considerar que su "retraso" está "perjudicando" el acceso a la vivienda. Ha defendido que "cada día que pasa es una vivienda menos que se construye y una oportunidad menos para nuestros jóvenes", y ha propuesto medidas como la bajada de impuestos, la liberalización de suelo, incentivos urbanísticos, la lucha contra la ocupación ilegal y la agilización de licencias mediante inteligencia artificial.

Respecto al agua y el trasvase Tajo-Segura ha destacado su impacto en el empleo regional. "Solo en el campo de Cartagena estamos hablando de que 45.000 empleos directos dependen del Trasvase", amparando su continuidad frente a otras "alternativas" de gestión hídrica.

En el ámbito medioambiental, ha defendido la protección del Mar Menor, asegurando que "debe de ser una prioridad básica de cualquier gobierno que se preste", reclamando la aprobación de la reforma de su ley. Asimismo, ha señalado que "esto no quiere decir que haya que perseguir, socavar o criminalizar a ningún sector".

En infraestructuras, ha denunciado que "la Región de Murcia tiene grandes décifits" en carreteras y en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia. En este sentido, Antelo ha defendido cambios en la gestión aeroportuaria al considerar necesario "sacar la concesión fuera de Aena" y que sea "un grupo de inversores y de empresarios regionales" quienes vean el "potencial" que tiene la Región de Murcia, al tiempo que ha asegurado que "es vital para nuestro turismo".

En sanidad, ha criticado la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha calificado de "desastre a luces de cualquiera", y ha defendido una mayor eficiencia del gasto y la colaboración público-privada.

Por último, Antelo ha vinculado la acción de Gobierno a la aprobación de presupuestos, señalando que "la Región de Murcia necesita presupuestos en tiempo y en forma", aunque apunta que "nunca se debe pactar con el socialismo".