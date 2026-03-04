Antelo denunciará a quien "usurpó" su certificado electrónico para trasladar a la Asamblea el cambio de portavoz en GP

Archivo - El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo - Martín C. - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El diputado y expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha avanzado este miércoles que emprenderá acciones legales contra quien "usurpó" su certificado electrónico en el escrito presentado ante la Mesa de la Cámara de la Asamblea para trasladar los cambios en la portavocía del grupo parlamentario.

En declaraciones a Europa Press, Antelo ha indicado que la utilización del certificado digital de otra persona para actuar en su nombre mediante la firma de documentos, la presentación de trámites o el acceso a sedes electrónicas "puede encajar en varios delitos" del Código Penal, como el de usurpación o suplantación de identidad o el de falsedad documental.

Sobre este último, recogido en el artículo 390 y siguientes, ha recordado que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación.

Las declaraciones de Antelo se han producido después de que el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, anunciase que "la práctica unanimidad" de los diputados del partido consideran "procedente" la expulsión.

Cabe recordar que este miércoles, la Mesa de la Cámara ha decidido no dar trámite a un escrito presentado por el grupo parlamentario Vox sobre el cambio de portavoz al ir firmado con un certificado digital perteneciente a José Ángel Antelo, a pesar de que éste no había redactado el documento ni dado su permiso.

Tras tener conocimiento de la presentación del escrito por parte de Vox, el propio Antelo presentó otro documento informando de que él no ha redactado escrito alguno comunicando su cese como portavoz ni ha autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.

Además, para su decisión, la Mesa de la Cámara ha tenido en cuenta que el escrito electrónico del grupo Vox no puede considerarse válido al no aparecer firma electrónica de los que se dice lo suscriben, puesto que las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes.

También ha advertido la Mesa de que el escrito de Vox no se acompaña de la documentación imprescindible para que quede acreditado que las decisiones que se trasladan se han adoptado cumpliendo las formalidades exigibles para la adopción de acuerdos en el seno del grupo parlamentario.