Antelo: "Los líos internos de Vox han propiciado la moción de censura en Cartagena"

Los diputados del grupo parlamentario Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez - PRENSA ANTELO

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado en la Asamblea Regional de Murcia José Ángel Antelo ha asegurado este martes que los "líos internos" de Vox son los que han propiciado la presentación de la moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena por parte de PSOE, MC Cartagena, Sí Cartagena y los dos ediles que abandonaron la formación de Santiago Abascal y que actualmente figuran como no adscritos.

En un comunicado, Antelo ha señalado que "desde hace dos meses y medio Vox es un partido absolutamente impredecible" y ha lamentado que la formación "cada día tiene, por desgracia, menos credibilidad en la Región de Murcia".

En este sentido, el parlamentario ha sostenido que el propio portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, ya avanzó hace casi un año la existencia de contactos previos con Vox para impulsar una moción de censura en el municipio.

"Yo con el sanchismo, con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista no voy a ningún lado. Evidentemente, esto no es bueno para Cartagena, ni para la Región de Murcia, ni para España", ha afirmado el diputado regional, quien ha insistido en que el PSOE "no debe entrar en el Ayuntamiento de Cartagena".

En relación con la situación interna de Vox en Cartagena, Antelo ha señalado que "hubo más de 600 firmas de vecinos pidiendo el cese del portavoz, además de numerosas asociaciones vecinales que también lo solicitaron por registro", y ha afirmado que todo ello "ha ido generando una falta de cohesión interna y un caldo de cultivo a lo largo del tiempo".

Asimismo, ha subrayado que Diego Salinas fue el candidato de Vox en Cartagena, aunque la portavocía recayó finalmente en Gonzalo López Pretel "por decisión de organización nacional", lo que, a su juicio, "contribuyó a los problemas internos desde el inicio de la legislatura".

Por último, Antelo ha insistido en que "el PSOE no debe entrar en el Ayuntamiento porque es malo para Cartagena, para la Región de Murcia y para España".