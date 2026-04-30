Antelo y Martínez señalan a la Secretaría General de Vox tras la última baja del partido

Los diputados del grupo parlamentario Mixto en la Asamblea Regional José Ángel Antelo y Virginia Martínez - REMITIDA JOSÉ ÁNGEL ANTELO

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Los diputados del grupo parlamentario Mixto en la Asamblea Regional José Ángel Antelo y Virginia Martínez han señalado a la Secretaría General de Vox como "responsable" de las bajas del partido y han apuntado que "no se ha asumido ninguna responsabilidad política pese al evidente deterioro del proyecto".

Ambos diputados han lamentado la baja del partido de Iñaki Mendiola, hecha pública este jueves. Le han definido como "una pieza clave en la construcción del proyecto en la Región de Murcia", destacando su trayectoria y su implicación en los momentos iniciales del partido, cuando carecía de recursos públicos".

"Es una pérdida muy importante, tanto en lo personal como en lo político", han añadido, según han informado en un comunicado.

Para Antelo, la situación actual de Vox "no es un hecho aislado" sino el reflejo de una dinámica interna preocupante". En este sentido, ha asegurado que tras las bajas de afiliados y cargos institucionales "la pregunta ya no es quién se va, sino cuándo se va a ir el siguiente" y ha señalado la "ausencia total de autocrítica" por parte de la dirección nacional.

A su juicio, Vox ha pasado de "aspirar a liderar el panorama político regional en 2027 a generar dudas sobre su propia estabilidad interna".

Por otra parte, han aseverado que "no se puede pedir a los afiliados un mayor esfuerzo mientras se mantiene una fuerte dependencia de la financiación pública. Eso contradice los principios fundacionales del proyecto".

Ambos diputados han criticado el retraso en la aprobación del decreto de vivienda asequible en la Región de Murcia. "Los ciudadanos no entienden bloqueos injustificados cuando existen acuerdos previos y necesidades urgentes", han indicado, reclamando responsabilidad a todas las fuerzas políticas para sacar adelante esta medida.

Asimismo, han denunciado falta de garantías en los procedimientos disciplinarios y la concentración de decisiones en determinados órganos. "Sin respeto a los estatutos ni a la democracia interna, es imposible construir un proyecto sólido y creíble", han advertido.

Finalmente, han reclamado un cambio profundo en la dirección del partido. "Vox nació para servir a los españoles, no para convertirse en una estructura cerrada. Si no se corrige esta deriva, quienes han tomado estas decisiones deben asumir las consecuencias", han concluido.