Dimite la vicealcaldesa de Vox de Las Torres de Cotillas: "No vale el acoso y derribo al que he estado sometida"

Archivo - La exvicealcaldesa de Las Torres de Cotillas, María Isabel Zapata - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS - Archivo

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, María Isabel Zapata, ha anunciado este jueves la dimisión de su cargo en el consistorio torreño. Lo hace alegando "acoso y derribo personal" como consecuencia de la investigación a la que ella y otra concejala también de Vox, Amalia Pérez, están siendo sometidas acusadas de prevaricación.

Zapata, que también era concejala de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Personal, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, ha asegurado que se marcha con la "conciencia tranquila" ya que afirma que no ha cometido ninguna irregularidad. En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han traspasado las críticas profesionales y políticas al dirigirlas hacia su propia imagen y vida privada. "Hasta aquí, ni un minuto más", ha añadido.

En su escrito, ha indicado que la denuncia que interpuso el PSOE contra las dos concejalas de Vox "no es casual". "Somos el enemigo a derribar para que otros puedan alcanzar su tan ansiado gobierno", ha apuntado.

Así, se dirige a los socialistas afirmando que es "rotundamente falso" que haya cometido prevaricación. "No era yo la encargada de contratar las fiestas de 2023 --motivo de la denuncia-- y lo saben", les ha espetado.

Zapata ha explicado en el comunicado que en 2023 las fiestas estaban sin contratar a dos meses de que se celebraran. "Los técnicos se pusieron a trabajar a contrarreloj sin tiempo y sin dinero para que los vecinos no se quedaran sin fiestas, no es ningún delito", ha aseverado.

La ya exvicealcaldesa ha afirmado que es "incómoda" para la oposición y que la verdad "se aclarará en breve".

Por último, ha agradecido a Vox su "apoyo y confianza".