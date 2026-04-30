Iñaki Mendiolea, el exjefe de Gabinete de Antelo deja Vox y acusa a la cúpula nacional de "imponer sus ideas"

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iñaki Mendiolea, el que fuera jefe de Gabinete de José Ángel Antelo durante el tiempo que este ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno regional, ha anunciado este jueves que ha hecho efectiva su baja de Vox como afiliado.

Mendiolea ha apuntado hacia la cúpula del partido a la hora de explicar su decisión. Según ha señalado, a través de un comunicado que ha compartido en X, las expulsiones de miembros del partido, tanto a nivel nacional como regional, han sido claves a la hora de tomar este camino.

El ya exmiembro de Vox ha afirmado que el partido a nivel nacional está "secuestrado por cuatro illuminatis que imponen sus ideas con un absoluto y despreciable ordeno y mando". Asimismo, les ha acusado de "llenarse los bolsillos con sueldos indecentes".

Al hilo, ha apuntado que estas ideas "solo atienden a intereses personales y no al clamor entre los afiliados y simpatizantes". Por esto ha añadido, ha decidido dejar de formar parte de "esta pantomima".

Por otra parte, ha hecho referencia al "desaliento y frustración" que le han provocado las "filtraciones de audios" y los "escándalos económicos" que afectan a quienes rodean a su presidente, Santiago Abascal.

A nivel regional, la expulsión del que fuera presidente del partido en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, así como la dimisión del Comité Ejecutivo, que también ha tildado de "paripé", ha sido, según ha dicho, "la gota que ha colmado el vaso".

Para el ya exafiliado, la salida de Antelo de Vox y las posteriores dimisiones de otros miembros han acabado con las opciones de Vox para gobernar en la Región de Murcia. Según Mendiolea, en la calle existe "una profunda decepción" con lo que ocurre en el partido en los últimos meses.

Asimismo, ha criticado la decisión de poner el partido a nivel institucional "en manos de un asesor de las Cortes Valencianas que es un mojigato y un perfecto desconocido". "Tienes el cóctel perfecto para que este partido se convierta en un sainete político descomunal", ha añadido.

Mendiolea ha afirmado en su escrito que en el partido hay "muchísimo talento" que puede "confrontar ideas con el cinturón de hierro que rodea a Abascal y a la vicesecretaria de Acción de Gobierno", pero ha lamentado que hayan sido apartadas o expulsadas.

En este sentido, ha criticado que se "menosprecie" el potencial de los cargos autonómicos señalando que Madrid "impone todo el argumentario que se defiende en ayuntamientos, asambleas y diputaciones".

Por último, ha señalado a la llegada de Ignacio Garriga y su equipo y a la "bunkerización" de Abascal como responsables de que todo se haya "ido al traste".