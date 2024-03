Antelo (Vox) acusa al alcalde de Cieza de "ser ilegítimo por engañar a sus vecinos" y exige su dimisión

MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX Murcia, José Ángel Antelo, ha acusado a las puertas del Ayuntamiento de Cieza, donde ha acudido a visitar la floración, al alcalde de Cieza, Tomás Rubio, de ser un "alcalde ilegítimo por engañar a sus vecinos", por lo que ha pedido su dimisión.

Antelo ha mostrado todo su apoyo al representante de Vox en ese ayuntamiento, Jesús Castaño, y a todo su equipo, "porque han estado haciendo una gran labor a pesar de que Cieza hoy tenga un alcalde ilegítimo".

"Tomás Antonio Rubio tiene que marcharse. El PP gobierna en Cieza con una minoría absoluta. Lo mejor que puede hacer es dar un paso al lado para así poder sentarnos con un nuevo Partido Popular y buscar, como siempre hemos deseado, la estabilidad para Cieza. Si no lo hace, VOX seguirá trabajando desde la oposición con más fuerza si cabe", ha añadido Antelo.

CRITICA QUE EL CASO DE CIEZA NO SEA UN CASO AISLADO

Asimismo, Antelo ha señalado que "personas como Tomás Antonio Rubio frustraron la alternativa a las políticas socialistas no solo en Cieza, sino en España como vimos el pasado el 23 de julio. Esto no es un caso aislado".

"Vemos también como en Totana el Partido Popular ha decidido aprobar los presupuestos con los comunistas, con aquellos que decían en campaña que iba a echar del gobierno municipal. Ahora, el PP se sienta con ellos, acuerda con ellos y va a gobernar de facto con ellos", ha apuntado.

El presidente de Vox Murcia ve "difícil" entenderse con el Partido Popular. "En la Región de Murcia son 45 partidos distintos. Nosotros, en cambio, somos muy previsibles. VOX nunca va a hacer una moción de censura con el PSOE. Siempre vamos a defender a los ciezanos, pero sin vivir de espaldas a la realidad".

Y es que, en su opinión, "cuando una persona aniquila las competencias que tiene VOX en un ayuntamiento; cuando no deja trabajar a nuestros concejales; cuando lo que se ha hecho hasta el día de hoy en Cieza es un desastre a ojos de cualquiera por culpa del alcalde, VOX no puede seguir apoyando a este PP. Les toca reflexiona. No solo a ellos, sino toda su dirección. El PP no puede permitirse tener a gente así que lo único que hace es dar oxígeno a la izquierda y frustrar la alternativa".

"Hay, en cambio, otros PP con los cuales pues se puede llegar a acuerdos y gestionar. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en Molina de Segura. A día de hoy es un ejemplo. No puede ser que el PP siga mirando continuamente hacia la izquierda o viva pendiente de lo que opine la izquierda o sus asociaciones afines. Este PP no está preocupado de trabajar por los ciezanos o por Totana", ha concluido.