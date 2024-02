Antelo (Vox) acusa a PP y PSOE de ser responsables de "las políticas de la locura que estamos sufriendo hoy en España"

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de VOX, José Ángel Antelo, ha participado hoy en un nuevo acto de campaña en Luego, en el que también ha intervenido Santiago Abascal. Allí ha señalado que "PP y PSOE son responsables de esas políticas de la locura que estamos sufriendo hoy en España. Pero recordad que España siempre se ha sobrepuesto a sus peores gobernantes y lo volverá a hacer. Por eso, brindemos un apoyo total y absoluto para Álvaro Díaz, que va a ser la persona que va a protagonizar un antes y un después en Galicia".

Sobre las elecciones gallegas, ha dicho que "ya solo faltan 14 días para que VOX entre en el parlamento gallego, ya solo faltan 14 días para que empiecen a cambiar las cosas en Galicia. Esto es imprescindible para que se puedan empezar a aplicar políticas que de verdad favorezcan la vida de todos los gallegos".

"Durante estos días que llevo en Galicia me he encontrado con votantes del PP, y ellos mismos me decían que VOX tiene razón. Me han confesado que lo mejor que puede pasar en Galicia es que gobierne VOX porque cada vez que Rueda tiene que tomar decisiones, lo primero que hace es pedirle permiso a la izquierda", ha añadido.

"EL MISMO SECTARISMO QUE EN EL PAÍS VASCO Y CATALUÑA"

"Nosotros no tenemos ningún problema con el gallego. Es más, yo soy vicepresidente de la Región de Murcia y puedo hablar gallego y español, pero a mí nadie me obliga a expresarme en uno u otro", ha señalado Antelo.

"Lo que tampoco vamos a hacer es, como han hecho desde la Administración gallega, llamar incultos a aquellos que hablan español en las calles de Galicia. Ese es el mismo sectarismo que vemos también en el País Vasco y o en Cataluña. Por eso es importantísimo que el sentido común empiece a aplicarse en Galicia", ha apuntado.

LAS POLÍTICAS DESPLEGADAS POR VOX EN LA REGIÓN DE MURCIA

Desde el Gobierno de la Región de Murcia, Antelo ha destacado que están aplicando "el sentido común". "Unas políticas que creo que son muy convenientes también para Galicia. Hemos modificado la Ley de Presupuestos porque el Partido Popular nos decían que no se podían aplicar ciertas bonificaciones porque la ley lo impedía. Vamos a bonificar el canon a las Cofradías de Pescadores porque, al igual que en Galicia, lo están pasando realmente mal", ha añadido.

Y es que, para Antelo, "es en los momentos de crisis, en esos momentos de desesperanza para nuestra gente del campo y del mar, cuando los distintos gobiernos deben estar ahí para cuidar a los administrados, y no al revés, como lleva pasando durante muchísimo tiempo. Y aquí, en Lugo, un lugar históricamente ganadero, con grandes explotaciones ganaderas, todos los partidos defienden la Agenda 2030 que va frontalmente contra nuestro campo; en contra de nuestra ganadería".

En este sentido, ha indicado que desde VOX, sin embargo, "defendemos lo que es importante. Defendemos la Agenda España, que niega sistemáticamente las imposiciones ideológicas de esa agenda maldita, que para ellos es el Evangelio y para el resto, sin duda alguna, un auténtico infierno en la tierra. Porque la Agenda 2030 está machacando a nuestro campo".

"Hay que defender a nuestro campo, pero esto no lo van a hacer aquellos que trabajan para potencias extranjeras. Vemos como el señor Pedro Sánchez, cada vez que puede, mejora y financia trasvases en Marruecos; mejora y financia la tecnificación de la agricultura en Marruecos en contra de nuestro agrario y de nuestro producto nacional", ha aseverado.

"EL PP HACE LO MISMO QUE EL PSOE"

Antelo ha defendido que VOX "va a ser decisivo para empezar a cambiar las cosas en Galicia. Que no nos callen aquellos que piden los votos para hacer políticas contra Pedro Sánchez un domingo y el lunes se sientan con ellos a pactar la reforman de la Constitución, la renovación del Consejo General de Poder Judicial o para entregarles el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional".

"El PP hace lo mismo que el PSOE, en el caso del señor Feijóo con un día de diferencia; en el caso de los anteriores presidentes del Partido Popular, con un par de años de diferencia", ha indicado, para añadir que "PP y PSOE son responsables de esas políticas de la locura que estamos sufriendo hoy en España".