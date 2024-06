Antelo (Vox): "Exigimos detener la importación de productos de terceros países que no cumplen ninguna normativa"

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, ha afirmado este martes que el candidato a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha pedido a la Comisión Europea "detener la importación de productos agrícolas de terceros países que no cumplen ninguna normativa y que vienen con todo tipo de pesticidas y de enfermedades", según han informado desde el partido en una nota de prensa.

Según Antelo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha negado a esta petición y ha dicho que "se sigan importando fresas y pimientos con hepatitis A y pescados con todo tipo de enfermedades" algo que considera "inadmisible".

Antelo, ha realizado estas declaraciones tras una visita al mercado semanal de Alhama de Murcia donde se ha reunido con representantes de COAG y de la Asociación de Vecinos del barrio Filipinas. El líder regional de Vox, junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, y al portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, José García, ha asegurado que desde Vox se derogará el Pacto Verde "desde la primera a la última palabra".

Así, Antelo ha afirmado que, junto con sus aliados, van a "recuperar la Europa de verdad, la que apueste por su producto nacional y la que diga bien claro que aquellos productos que entren en nuestro continente tienen que cumplir, como mínimo, las exigencias que cumplen nuestros productores". A esto ha señalado la preferencia de los productos nacionales ya que "no puede ser que nuestros limones se estén quedando en los árboles mientras se inundan nuestras cestas de la compra con productos de Turquía y de Marruecos que no cumplen la legislación ni la misma normativa y que, evidentemente, no tienen la misma calidad".

Para concluir, ha asegurado que Vox "acabará con esa coalición de facto entre el PSOE, el PP y Los Verdes que votan lo mismo el 90% de las veces, que son coalición y que son ellos los que han impuesto las restricciones a nuestro campo y a nuestra industria".