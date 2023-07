Antelo (Vox): "No vamos a dar un paso atrás en la defensa de aquellos que nos han votado"

El presidente provincial recuerda que Vox obtuvo el 28 de mayo el 18% del voto y el 23 de julio el 22%



MURCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, José Ángel Antelo, ha afirmado que su formación no va a dar "ni un paso atrás en la defensa" de aquellos que les han votado, según informaron fuentes de este partido en un comunicado.

En una entrevista a ofrecida a Es Radio Región de Murcia, ha recordado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "cometió un error de bulto, movilizó a la izquierda" y el presidente en funciones del Gobierno murciano, Fernando López Miras, hizo lo mismo "siguiendo instrucciones de Génova".

En este sentido, ha recordado que Vox en la Región de Murcia "obtuvo el 28 de mayo el 18% y que ahora ha obtenido casi cuatro puntos más, consiguiendo un 22%". Asimismo, el parlamentario ha argumentado que "si el Partido Popular no quiere respetar estos datos o pretende que miremos para otro lado, no va a ser posible".

Antelo ha reconocido que las urnas "no se equivocan" y sigue tendiendo la mano al PP ya que los votantes han dicho "que hay que hacer un gobierno de coalición para que se ejerzan las políticas de Vox".

Tras ser preguntado si, en caso de que haya repetición electoral en la Región, Vox considera que mejoraría su resultado, Antelo ha afirmado que él no tiene "ninguna duda" porque "la gente premia la honestidad, la humildad y el trabajo y siempre castiga la soberbia".

"Me sorprende el poco ímpetu que el PP le pone a esta investidura", ya que a día de hoy "la presidenta de la Asamblea sigue sin convocar a los candidatos para una ronda de contactos", ha aseverado.

ELECCIONES GENERALES

Tras ser preguntado por los resultados del 23J, Antelo ha recordado que Vox lleva tiempo advirtiendo que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "andaba despistado al apelar constantemente al voto útil".

"Cada voto que no iba a Vox e iba al Partido Popular, era un voto que perjudicaba la suma y esto era una evidencia", según Antelo, quien ha criticado "la demonización que hacía el Partido Popular y sus medios de comunicación con tracking diario y encuestas manipuladas" hacia su partido.

Y es que, a su juicio, "claramente lo que han hecho es generar desaliento antes de las elecciones porque todo el mundo daba la partida por ganada, el señor Feijóo iba repartiendo ministerios y vicepresidencias y nosotros siempre hemos dicho que no hay que vender la piel del oso antes de cazarla".

El líder de Vox en la provincia de Murcia ha calificado como "nefasto" el resultado para España y no se explica "qué es exactamente lo que se celebraba en la calle Génova" porque "la suma no da". "El señor Feijóo siempre ha dicho que no quiere sumar con Vox y eso lo ha conseguido", ha aseverado.

A renglón seguido, Antelo ha comentado las posibles opciones a partir de ahora. "O bien Sánchez forma un gobierno 'Frankenstein' con los enemigos de la nación o bien hay una repetición electoral", y ha especificado, refiriéndose al PP, que "no puedes demonizar al partido con el que tienes que pactar".