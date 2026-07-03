El antiguo aeropuerto de San Javier será la sede el 16 y 17 de septiembre de la feria 'UNVEX 2026'

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el director de la feria UNVEX, Pedro J. Carrillo. - CARM

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá el 16 y 17 de septiembre de 2026 una nueva edición de la feria profesional UNVEX, dedicada a drones, sistemas no tripulados y vehículos autónomos, que se celebrará en las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier, según informa la Comunidad.

La feria reunirá a empresas, instituciones, centros de conocimiento y organismos relacionados con los drones, los vehículos autónomos, la defensa, la seguridad y las aplicaciones civiles.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha presentado este viernes el evento junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

Durante la presentación, Marín ha afirmado que San Javier "tiene una posición singular para formar parte de esta nueva economía de las tecnologías duales, porque cuenta con historia aeronáutica, instalaciones estratégicas y un entorno que encaja plenamente con la hoja de ruta de Caetra".

Asimismo, ha añadido que "la llegada de UNVEX es una oportunidad para conectar empresas, conocimiento, inversión y talento en torno a un municipio llamado a desempeñar un papel relevante en el nuevo mapa aeroespacial y de defensa de nuestro país".

Por su parte, el alcalde de San Javier, ha manifestado el "honor" que supone para el municipio acoger este evento, al que califica como "el mayor de España" en materia de drones. "UNVEX será un escaparate donde todas esas empresas punteras tendrán la oportunidad de conocer el ecosistema empresarial que se está gestando en el aeropuerto y donde se podrán generar sinergias que podrían impulsar la llegada de nuevas empresas", ha añadido el alcalde.

UNVEX es una feria profesional de carácter bienal centrada en la industria, la defensa, la seguridad, la movilidad y las aplicaciones comerciales de los sistemas no tripulados.

El programa incluye exposición tecnológica, conferencias, demostraciones operativas, presentaciones de producto y espacios de encuentro entre empresas e instituciones.

La Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), dispondrá de un expositor para mostrar el ecosistema regional de tecnologías duales y la incubadora de la Agencia Espacial Europea ESA BIC Región de Murcia, cuya sede estará ubicada en las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier.

Según la Comunidad, este espacio servirá para dar visibilidad a las capacidades tecnológicas regionales y favorecer la conexión entre empresas, proyectos de innovación, centros de conocimiento y oportunidades relacionadas con los ámbitos aeroespacial, de defensa y seguridad.

La última edición de UNVEX, celebrada en 2024 en Barcelona, reunió a 1.900 asistentes profesionales, más de 60 empresas expositoras y más de 160 ponentes, con la participación de compañías e instituciones del sector.

Marín ha señalado que "la edición de 2026 permitirá proyectar la Región de Murcia ante ese ecosistema nacional e internacional, favorecer nuevas alianzas tecnológicas y generar actividad económica vinculada a la llegada de visitantes, empresas e instituciones".