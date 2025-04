Antonio Praena vuelve este lunes al ciclo de recitales de los Lunes Literarios con 'La belleza del otro'

Su último poemario fue merecedor del prestigioso Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2024 MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poeta granadino Antonio Praena regresa este lunes, a las 21.00 horas, al ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' con su nuevo poemario 'La belleza del otro', publicado en Visor tras alzarse con el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola 2024.

Sobre el último libro de Praena, Carlos Marzal afirma "si la belleza no es compartida, si no la descubrimos en los demás, si no se nos revela como un regalo que recibimos y que entregamos en compensación, ni merece la pena ni es la belleza real: esto parece decirnos Antonio Praena".

"La voz de Antonio Praena es una de las más propias e inconfundibles en la poesía española actual. 'La belleza del otro' es su libro más conseguido hasta la fecha, un canto a la supervivencia en lo ajeno, a la felicidad en lo que parece desaparecer, pero que permanece siempre más allá de nosotros. Alta poesía de la conciencia esperanzada que nos da a sus lectores una profunda y transparente experiencia de emoción", añade Marzal.

Antonio Praena es un poeta nacido en Purullena, Granada, en 1973. Ha publicado los libros 'Humo verde' (2003), 'Poemas para mi hermana' (Accésit Adonáis 2006), 'Actos de amor' (Premio Nacional José Hierro, 2011), 'Yo he querido ser grúa muchas veces' (Premio Tiflos, Visor 2013), 'Historia de un alma' (Visor 2017), premio Jaime Gil de Biedma, el Premio de la Crítica Andaluza y el Premio Valenciano de la Crítica, y 'Cuerpos de Cristo' (2020, Visor) que fue Premio Emilio Alarcos.

Ha visto la luz una antología de su obra traducida al italiano titulada 'Tra cielo e terra' y se ha publicado en México la antología 'Andar sobre las aguas'.

Praena es doctor en Teología, es Profesor de la Facultad de Teología y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia (UCV). Ha escrito artículos teológicos especializados. 'Un Dios que se deja decir' es el título bajo el cual se ha publicado su tesis doctoral sobre el conocimiento y el lenguaje de Dios en Santo Tomás de Aquino, editada por la Universidad Católica de Valencia. Es Académico Correspondiente de La Academia de Buenas Letras de Granada.