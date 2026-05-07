Aparcar en Glorieta, Saavedra Fajardo y Arrixaca será más barato con la adquisición de bonos y el uso de la app

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y Telpark han alcanzado un nuevo acuerdo para facilitar el estacionamiento en los subterráneos de Glorieta, Saavedra Fajardo y Arrixaca a precios más económicos y un acceso más cómodo y rápido.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha presentado las nuevas medidas junto a Óscar de Pablos, delegado regional de la empresa, destacando la ubicación estratégica de estos aparcamientos y su proximidad a importantes centros atractores.

MENOS DE 6 EUROS POR HASTA 12 HORAS DE APARCAMIENTO EN EL CENTRO

Con la iniciativa que se ha presentado, los usuarios podrán adquirir a través de la aplicación Telpark bonos 'Multipass' para los aparcamientos de Glorieta de España y Plaza de Europa-Saavedra Fajardo, permitiendo estacionar hasta doce horas por 5,99 euros. Esta tarifa supone una importante reducción respecto a los precios habituales de ambos aparcamientos, cuya tarifa máxima diaria alcanza actualmente los 34,95 euros, según han informado desde el Consistorio.

A la hora de adquirir los bonos, que se podrán utilizar sin restricciones horarias ni de días, los usuarios introducirán la matrícula del vehículo asociado al pase, pudiendo acceder y salir del aparcamiento sin necesidad de retirar ticket o acudir al cajero, gracias a un sistema de lectura digital de matrículas. Este mecanismo garantiza mayor rapidez, seguridad y comodidad en el servicio, permitiéndose además el cambio de la matrícula asociada al bono.

APARCAMIENTO EN ARRIXACA A MITAD DE PRECIO

Por primera vez, el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y Telpark incorpora una tarifa especial en el aparcamiento del Hospital Virgen de la Arrixaca, ofreciendo así una alternativa económica a quienes acudan a la ciudad sanitaria.

Gracias a ello, quienes descarguen la aplicación Telpark y activen la modalidad 'Entrada Express' podrán estacionar por 0,99 euros la hora, frente a los 1,85 euros habituales de la tarifa ordinaria. Esto elimina además la necesidad de retirar ticket o acudir posteriormente al cajero gracias al sistema de lectura automática de matrículas.

El edil ha remarcado además que la digitalización de los accesos permite ganar en agilidad, comodidad y seguridad, reduciendo esperas y mejorando la experiencia de uso de los aparcamientos.

Muñoz ha destacado que el objetivo de este tipo de iniciativas es seguir ofreciendo "alternativas reales, cómodas y asequibles que faciliten el día a día de los murcianos y permitan acceder a Murcia de una forma más sencilla y eficiente".

Esta actuación se complementa con medidas de fomento del transporte público y la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios, lo que permite a murcianos y visitantes optar en cada desplazamiento por el modo de transporte que mejor se adapte a sus necesidades, así como el fomento de la intermodalidad al aglutinar todo ello en torno a MUB.