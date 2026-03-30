La APC entrega a la Agrupación Marraja de Nuestro Padre Jesús Nazareno la llave de la Pescadería

La APC entrega la llave de la Puerta Monumental de la Pescadería a la Agrupación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno - APC

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha hecho entrega este lunes de la llave de la Puerta Monumental de la Pescadería a la Agrupación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un acto cargado de simbolismo que marca cada Lunes Santo, según ha informado la institución.

El presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, ha sido el encargado de entregar la llave al Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán, y al presidente de la Agrupación, Manuel Hernández Aguado.

Esta puerta será el punto de partida del trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la madrugada del Viernes Santo, cuando inicie su recorrido hacia el tradicional encuentro con la Virgen Dolorosa, 'la Pequeñica'.

Durante el acto, celebrado en la sede de la APC, Hernández ha destacado la relevancia de esta tradición como símbolo de la estrecha relación entre el Puerto de Cartagena y la Semana Santa, subrayando especialmente el vínculo con Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya imagen tiene su sede en la Cofradía de Pescadores.

Asimismo, ha señalado el esfuerzo del personal de la Autoridad Portuaria para que todo esté preparado de cara a la salida procesional.

La Puerta Monumental de la Pescadería permanece cerrada durante todo el año y únicamente se abre en la madrugada del Viernes Santo, permitiendo el paso del trono por el barrio de Santa Lucía hasta la Plaza de la Merced, donde tiene lugar uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa cartagenera, el encuentro entre Jesús Nazareno y 'la Pequeñica'.

Instalada en marzo del 2000 y fabricada en los talleres de la ya desaparecida empresa Tamar, esta puerta se concibió para facilitar el recorrido del tercio marrajo, evitando giros innecesarios en su salida. Desde entonces, se ha consolidado la tradición de abrirla una sola vez al año.

La Autoridad Portuaria custodia las llaves durante todo el año y, días antes del Viernes Santo, las cede temporalmente a la Agrupación de Jesús Nazareno hasta la finalización de la Semana Santa.