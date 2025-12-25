Aplazadas al sábado las actividades del Gran Árbol de Navidad de Murcia por las lluvias

Gran Árbol de Navidad de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las actividades programadas para este jueves, 25 de diciembre, en el Gran Árbol de Navidad de Murcia se aplazan hasta el próximo sábado debido a la lluvia, según informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino.

En concreto, el espectáculo de la Pandilla de Drilo 'Música & Navidad' tendrá lugar a las 17.00 horas y el espectáculo piromusical a las 20.00.

Además, este jueves tampoco abrirá el mercadillo de Glorieta y quedan suspendidos los 'Sones navideños' de la plaza del Cardenal Belluga.

También permanecerá cerrado durante la jornada el Jardín de los Sueños, en El Malecón.