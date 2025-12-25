Aplazadas al sábado las actividades del Gran Árbol de Navidad de Murcia por las lluvias

Gran Árbol de Navidad de Murcia
Gran Árbol de Navidad de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 25 diciembre 2025 17:11
Seguir en

MURCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las actividades programadas para este jueves, 25 de diciembre, en el Gran Árbol de Navidad de Murcia se aplazan hasta el próximo sábado debido a la lluvia, según informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino.

En concreto, el espectáculo de la Pandilla de Drilo 'Música & Navidad' tendrá lugar a las 17.00 horas y el espectáculo piromusical a las 20.00.

Además, este jueves tampoco abrirá el mercadillo de Glorieta y quedan suspendidos los 'Sones navideños' de la plaza del Cardenal Belluga.

También permanecerá cerrado durante la jornada el Jardín de los Sueños, en El Malecón.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado