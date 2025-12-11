Aprobada la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2025, con casi 3.000 plazas

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha aprobado este jueves la Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2025, con un total de 2.817 plazas.

Una vez aprobada esta oferta, la Comunidad convocará de manera progresiva los distintos procesos selectivos, conforme a las necesidades de cada cuerpo y a la planificación de recursos humanos.

En concreto, se trata de la Oferta de Empleo Público que fue aprobada la semana pasada durante la Mesa General de Función Pública, y que incluye 1.321 plazas para el área de Salud, 643 para Educación y otras 853 para el ámbito de Administración y Servicios.

Por lo que se refiere al ámbito sanitario, 1.224 plazas corresponden al turno de acceso libre, mientras que las 97 restantes son de promoción interna.

En Educación, la oferta de empleo público incluye 10 plazas para el cuerpo de Inspectores de Educación, mientras que para docentes se contemplan las 633 plazas restantes. De ellas, 588 son para el turno libre y otras 45 para la reserva de personas con discapacidad.

En cuanto a las 853 plazas de Administración y Servicios, un total de 389 son plazas libres y contemplan diferentes áreas y cuerpos, como los de administradores superiores, ingenieros técnicos agrícolas, veterinarios, gestores administrativos, arquitectos, educadores, trabajadores sociales, arqueólogos, conservadores, químicos, documentalistas, economistas u orientadores laborales.

Las 464 plazas restantes son de promoción interna para los empleados públicos.