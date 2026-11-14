Aprobadas ayudas de 200.000 euros para promocionar frutas y hortalizas fuera de la UE

Imagen De Archivo De La Fruit Attraction 2026 Madrid. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada, a propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el decreto que estableció las normas de las ayudas de concesión directa a Asopex, Fecoam y Proexport por un total de 200.000 euros.

Las subvenciones se destinaron a financiar actividades de promoción de frutas y hortalizas de la Región de Murcia en países de fuera de la Unión Europea durante 2026.

"Estas ayudas están destinadas a que las asociaciones del sector puedan dar a conocer las frutas y hortalizas de la Región entre compradores de fuera de la Unión Europea. La participación en ferias y los encuentros con distribuidores permiten establecer contactos comerciales y explorar nuevos destinos para nuestros productos", explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía.

El decreto fijó un importe máximo de 66.700 euros para la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) y de 66.650 euros para cada una de las otras dos entidades, la Asociación de organizaciones de productores de frutas, uva de mesa y hortalizas de la Región de Murcia (Asopex) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), con cargo a fondos propios de la Comunidad. Asimismo, estableció que la concesión se formalizaría mediante orden del consejero.

FERIAS Y CONTACTOS COMERCIALES

Entre las actividades contempladas figuraron ferias en Hong Kong, El Cairo, Orlando, Birmingham y Riad, además de una misión técnica en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y actividades sectoriales en Perú y México relacionadas con la difusión del Simposio Mundial de Uva de Mesa.

"Las acciones abarcan tanto la búsqueda de nuevos clientes como el mantenimiento de las relaciones con los mercados en los que ya venden las empresas de la Región de Murcia. Las asociaciones pueden adaptar las actividades a las necesidades de sus productores y a las características de cada destino", señaló Buendía.

Los gastos subvencionables incluyeron el alquiler de espacios, el montaje de estands, las tasas de participación, la organización de encuentros profesionales y la elaboración de materiales de promoción. El decreto también dispuso que, cuando dos o más asociaciones participaran en una misma feria, debían coordinarse y compartir un espacio común.

El periodo de ejecución de las actividades quedó fijado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con plazo de justificación hasta el 31 de enero de 2027. Las entidades beneficiarias quedaron obligadas a acreditar las actuaciones realizadas y los gastos correspondientes.