Archivo - Aprobado un fondo de 24 millones de euros para financiar 149 obras en los municipios - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado la concesión de subvenciones a los 45 ayuntamientos de la Región por importe de 24 millones de euros para financiar un total de 149 proyectos de obras.

Por un lado, los 41 municipios con menos de 50.000 habitantes recibirán 17.998.149 euros, lo que supone una inversión anual de casi 9 millones de euros, para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal 2026-2027.

El programa contempla la realización de 104 proyectos que han sido incluidos a petición de los propios ayuntamientos mediante los correspondientes acuerdos municipales.

La inversión global asciende a 20.556.128 euros, puesto que a la aportación de la Administración regional hay que sumar otros 2.557.979 euros procedentes de las corporaciones locales.

De los 104 proyectos que integran el programa, 77 corresponden al plan base y los 27 restantes al plan complementario, cuya financiación queda supeditada a los remanentes que se generen por bajas en la adjudicación de las actuaciones programadas.

La finalidad del Plan de Obras y Servicios es disminuir los déficits en infraestructuras detectados a través de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, en cuya elaboración participan los propios ayuntamientos y el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local.

Así, del centenar de proyectos previstos, 56 corresponden a obras de pavimentación, 10 a instalaciones deportivas, además de seis actuaciones en parques públicos y en alcantarillado y cuatro en abastecimiento de aguas, en instalaciones culturales y en centros educativos, entre otros.

Los criterios seguidos para llevar a cabo la distribución de 18 millones de euros incluyen el número de habitantes, la dispersión territorial y el déficit de infraestructuras y equipamientos de cada municipio, en función del coste efectivo de los servicios.

Además, se reserva el 10% del presupuesto para los ocho municipios menores de 5.000 habitantes con el propósito de cumplir una función de nivelación y solidaridad. Con este fin recibirán una aportación adicional de 13.775 euros cada uno.

PROYECTOS EN LAS GRANDES CIUDADES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente el Plan de Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2026-2027 para municipios con más de 50.000 habitantes y la concesión de una subvención de 6 millones de euros, 3 millones de euros cada año de vigencia, a los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura.

Estas corporaciones locales aportarán 2.394.645 euros de sus presupuestos, de forma que la inversión total del programa ascenderá a casi 8,4 millones de euros.

La finalidad de este plan es financiar la ejecución de inversiones de competencia municipal para conseguir una mejora en la prestación de servicios esenciales y en sus dotaciones de equipamientos básicos, de manera que se corrijan desequilibrios respecto a los barrios más céntricos o desarrollados de dichas poblaciones.

En concreto, el Ayuntamiento de Cartagena recibirá 1,4 millones de euros de la Comunidad para realizar cuatro proyectos; Lorca ejecutará 22 actuaciones, con un presupuesto de 1,1 millones de euros; Molina dispondrá de 672.000 euros para llevar a cabo seis obras; mientras que Murcia contará con casi 2,8 millones de euros para financiar 13 proyectos en pedanías con cargo a este plan.

El reparto se realiza teniendo en cuenta los criterios de población, dispersión territorial, tanto por la superficie como por el número de pedanías o diputaciones, y los déficits de infraestructuras.