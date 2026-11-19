Archivo - Aprobado el protocolo de actuación del Plan Inunmur ante emergencias de inundaciones - 112 - Archivo

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado el protocolo de actuación ante episodios hidrometeorológicos extremos a partir de la información aportada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en caso de crecidas.

Incluye asimismo la notificación de dicha información a los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil implicados y la alerta a la población, en los casos que corresponda, con el fin de minimizar riesgos y coordinar las acciones de respuesta inmediata a las emergencias por inundaciones.

Este protocolo se incorpora al Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Región de Murcia (Plan Inunmur) en el anexo VII y desarrolla su operatividad en relación con la vigilancia y seguimiento ante una situación de preemergencia o de emergencia por inundaciones.

De esta forma, permite disponer de la mejor información en tiempo real sobre la situación hídrica de las cuencas hidrográficas que ayude a la toma de decisiones de protección civil.

Entre las novedades que presenta se encuentra la delimitación del nivel de aviso, que podrá ser amarillo, naranja o rojo, en función de que suponga una situación de peligro potencial en el cauce o sus márgenes (amarillo), en zonas limítrofes (naranja) o zonas habitadas o cortes de comunicación (rojo). En este último caso, la Dirección General de Emergencias activará automáticamente el sistema ES-Alert para la zona afectada.

También se prevé la posibilidad de solicitar la presencia de un técnico de la CHS en el Centro de Coordinación de Emergencias para evaluar el riesgo cuando la situación lo requiera.