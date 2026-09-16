Archena acogerá el 6 de noviembre un foro sobre agua mineromedicinal y recuperación deportiva - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Archena acogerá el próximo 6 de noviembre el Foro de Turismo de Salud y Recuperación Deportiva, que bajo el título 'El agua mineromedicinal en la recuperación del deportista' reunirá en el Balneario de Archena a especialistas médicos vinculados al deporte profesional, profesionales sanitarios, representantes institucionales y deportistas para abordar el papel del termalismo en la recuperación, la prevención de lesiones y los procesos de readaptación deportiva.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha presentado este miércoles la cita en la clínica CEMTRO de Madrid, junto al fundador de la clínica, el doctor Pedro Guillén, y la presidenta del Consejo de Administración del Balneario de Archena, Amelia Pérez, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

El foro reunirá en el Balneario de Archena a especialistas médicos vinculados al deporte profesional, profesionales sanitarios, representantes institucionales y deportistas para abordar el papel del termalismo en la recuperación, la prevención de lesiones y los procesos de readaptación deportiva.

Tras la presentación se ha celebrado una charla-coloquio en la que ha participado también el periodista deportivo y director de 'El Chiringuito' de Cuatro, Josep Pedrerol, quien ha compartido su visión sobre el deporte profesional y los retos relacionados con la preparación, recuperación y rendimiento de los deportistas.

La cita se celebrará en el marco de la XIX Asamblea Nacional de Villas Termales, prevista el 5 de noviembre y que reunirá a representantes de destinos termales de toda España.

Fernández ha defendido que "si hay un lugar donde tiene sentido hablar de agua, salud, medicina y recuperación, ese lugar es Archena", y ha señalado que las aguas mineromedicinales forman parte de la historia e identidad del municipio, pero también deben hacerlo de su futuro.

"Cuando hablamos de salud no hablamos solamente de tradición o bienestar. Hablamos también de medicina, investigación y ciencia", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que el encuentro permitirá explorar la conexión entre la balneoterapia y ámbitos como la fisioterapia, la preparación física, la readaptación y la medicina deportiva.

En este sentido, el Ayuntamiento plantea la iniciativa como parte de una estrategia para diversificar y especializar la oferta turística de Archena, atraer nuevos perfiles de visitantes y generar actividad durante todo el año. "Queremos que Archena sea mucho más que un destino termal. Queremos que sea un destino de salud, bienestar, recuperación y calidad de vida", ha afirmado Fernández.

Durante la presentación, la alcaldesa ha puesto en valor asimismo la figura del doctor Pedro Guillén y su vinculación con Archena, al que ha definido como un referente en traumatología y medicina deportiva y uno de los embajadores del municipio.

Por su parte, Guillén ha afirmado que "no hay duda que el agua mineromedicinal del Balneario acelera el proceso de curación de las lesiones".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La alcaldesa también ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y el Balneario de Archena, que considera una de las "fortalezas" del modelo turístico del municipio. En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) se han invertido más de 300.000 euros en la mejora de los servicios de atención al turista del Balneario.

"Cuando lo público y lo privado comparten objetivos no deben competir ni caminar de espaldas; deben sumar", ha afirmado Fernández, quien ha destacado la repercusión de la actividad del Balneario sobre el empleo y sectores como la hostelería, el comercio y el alojamiento.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, Archena cuenta con más de 850 plazas hoteleras y hasta julio de 2026 contabilizó más de 84.000 pernoctaciones. El turismo de salud representa el 63% del total de las visitas, mientras que el turismo deportivo ha registrado un incremento del 9,5%. Además, el 40% de los turistas proceden de Madrid.

La ocupación hotelera alcanzó el 86,2% y durante el último ejercicio se contabilizaron 178.000 tratamientos termales, un 4% más, según las mismas fuentes.

La celebración de la Asamblea Nacional de Villas Termales y del Foro de Turismo de Salud permitirá reunir durante dos jornadas en Archena a representantes del sector termal y profesionales de los ámbitos sanitario, deportivo y turístico.