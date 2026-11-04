Archena aprueba iniciar la expropiación de los terrenos para construir un colector de pluviales de 1,5 millones - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Archena ha aprobado iniciar el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras del colector de aguas pluviales de la calle Ramón y Cajal, una actuación que cuenta con una inversión prevista cercana a los 1,5 millones de euros.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Vox y la abstención del Grupo Mixto (IU).

El proyecto tiene como objetivo mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales en esta zona del municipio, reducir las acumulaciones de agua durante los episodios de lluvias intensas y minimizar el riesgo de inundaciones y daños en viviendas, establecimientos y vías públicas, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

El acuerdo plenario supone el inicio del procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para desarrollar la actuación. Una vez completado este trámite, el Gobierno regional se encargará de adjudicar las obras y ejecutar el proyecto.

Por otra parte, durante la sesión extraordinaria también se ha celebrado el sorteo de los componentes de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.