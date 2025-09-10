Archena impulsa programas de prevención de la autolesión y atención psicoeducativa en centros escolares

Pedro García Aguado ofrece una charla motivadora a adolescentes en las jornadas 'Archena te cuida' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Ayuntamiento de Archena ha querido visibilizar el trabajo que se realiza en el municipio para la atención y acompañamiento de niños y adolescentes con problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan conductas de autolesión o riesgo de autólisis.

La Unidad de Asistencia Técnica, en colaboración con los Centros Educativos de Archena, desarrolla programas de prevención y apoyo en el ámbito escolar. Estas actuaciones incluyen actividades en grandes grupos, dirigidas a la prevención de la violencia, así como intervenciones en pequeños grupos para alumnos que presentan conductas disruptivas.

Además, la psicóloga municipal trabaja directamente en las aulas del IES con jóvenes que requieren un seguimiento más cercano en materia de salud mental, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Por otra parte, desde la Concejalía de Servicios Sociales, y debido a las listas de espera existentes en los servicios de salud mental, se están ofreciendo intervenciones individualizadas. En lo que va de año, se han atendido 90 personas, con un total de 450 intervenciones realizadas.

Asimismo, se ha prestado apoyo psicoeducativo especializado a menores y acompañamiento a 45 familias con problemática psico-socio-familiar.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha subrayado que "la prevención del suicidio y la atención a la salud mental de los jóvenes es una prioridad para este Ayuntamiento. Seguiremos trabajando en red con los centros educativos y los servicios sociales para garantizar que nuestros niños y adolescentes tengan el apoyo que necesitan".