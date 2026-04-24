Archena presenta su nueva estrategia turística con nuevas experiencias y presencia en más de 7.700 agencias de viaje

Un grupo de influencers ha conocido la nueva estrategia turística de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández ha presentado una nueva estrategia turística, basada en la creación y comercialización de experiencias bajo la marca 'Archena, tu paraíso', con el objetivo de posicionar el municipio como un destino de referencia en turismo experiencial, sostenible y de bienestar.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística, apuesta por transformar los recursos locales en productos turísticos estructurados y adaptados a las nuevas demandas del viajero. Estas experiencias serán comercializadas tanto en el circuito profesional, con presencia en más de 7.700 agencias de viaje de toda España, como en plataformas digitales internacionales como Civitatis, GetYourGuide, Viator, Aladinia y Tixalia, según han informado desde el consistorio.

Este despliegue permitirá ampliar de forma el alcance del destino, con una proyección estimada de hasta 11 millones de potenciales viajeros anuales, situando a Archena en los principales canales de búsqueda y reserva turística a nivel nacional e internacional.

La presentación ha contado con la participación de influencers nacionales e internacionales, que están conociendo de primera mano la oferta del municipio. A través de sus redes sociales, estos creadores de contenido difundirán sus experiencias, contribuyendo a reforzar la visibilidad y el atractivo del destino entre nuevos públicos.

El programa diseñado combina cultura, gastronomía y bienestar, e incluye actividades como la ruta turística '3 Culturas', experiencias gastronómicas en restaurantes locales, talleres tradicionales como la elaboración de café asiático, así como propuestas vinculadas al turismo termal en el Balneario de Archena. También se incorporan experiencias sensoriales como sesiones de cuencos tibetanos y degustaciones de productos locales.

La alcaldesa ha destacado que esta estrategia supone un cambio en el modelo de promoción turística, al apostar por experiencias auténticas que permiten al visitante "conectar con el entorno, la gastronomía y el bienestar del municipio". Asimismo, ha subrayado que la iniciativa "contribuirá a incrementar el número de visitantes, mejorar la ocupación hotelera durante todo el año y dinamizar la economía local así como reforzar nuestro posicionamiento en el turismo del siglo XXI, pasando de una promoción tradicional a una presencia activa en los canales donde se toman las decisiones de viaje, con una oferta que integra naturaleza, cultura, tradición y bienestar".