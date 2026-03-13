Archena presente en el Congreso Innovaedum X con el proyecto educativo 'De la NASA a La Algaida'

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha recibido al equipo directivo del CEIP Ntra. Sra. De la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto a la concejala de Educación, Isabel María Martínez, ha recibido en el Ayuntamiento al equipo directivo del CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta para felicitarles por su participación en el Congreso Innovaedum X, que se celebra este sábado en el Teatro Circo de Murcia.

El centro ubicado en la pedanía de La Algaida ha sido seleccionado como uno de los siete proyectos elegidos entre todos los colegios de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia gracias a su experiencia educativa inmersiva 'De la NASA a La Algaida', una iniciativa que destaca por fomentar la creatividad, la investigación y la aplicación de nuevas metodologías en el aula, según han informado desde el Consistorio.

En el congreso se presentará este proyecto donde compartirán su experiencia educativa con otros centros y profesionales del ámbito de la enseñanza.

Durante el encuentro en el Ayuntamiento, la alcaldesa ha trasladado su enhorabuena al equipo educativo y ha destacado que "proyectos como este han puesto el nombre de Archena en el mapa regional de la innovación educativa", agradeciendo además el compromiso del profesorado con la calidad de la enseñanza.

Desde el Ayuntamiento se ha querido reconocer el esfuerzo del profesorado, del alumnado y de toda la comunidad educativa del CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta por impulsar iniciativas que contribuyen a mejorar la educación y proyectar el talento de Archena en toda la Región.