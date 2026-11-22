La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, durante el encendido de Navidad en Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Archena ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado y la actuación de Gisela, cuya voz ha acompañado una celebración dedicada a la ilusión y al reencuentro. La explanada del edificio municipal Miguel Medina ha acogido este acto, que abre la programación navideña del municipio bajo el lema 'La Navidad que nos une'.

La celebración ha comenzado con la representación del cuento 'Vuelta a casa por Navidad'. El espíritu navideño, simbolizado por la llama de una vela, recorre distintas ventanas y encuentra a personas absorbidas por el trabajo, los estudios o las pantallas, y a un abuelo que espera una visita.

Su luz consigue reunirlas alrededor de una mesa, entre abrazos, recordando el valor de compartir tiempo con quienes queremos. El relato resume su mensaje en una frase: 'Para un momento, ya es Navidad. La Navidad que nos une'.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha felicitado las fiestas a los vecinos con un mensaje centrado en el cariño y la cercanía, "hay muchas formas de vivir la Navidad, y todas tienen algo en común: el deseo de estar cerca de quienes queremos. Deseo que estas fiestas hagan posible esos reencuentros, que encontremos tiempo para abrazarnos y que nadie se sienta solo. Feliz Navidad a todas las familias de Archena".

Fernández ha invitado también a vecinos y visitantes a participar en las actividades, "queremos que la Navidad se viva en nuestras calles y plazas, que nuestros niños disfruten de su magia y que compartamos momentos que se conviertan en buenos recuerdos".

Programación navideña

Entre las próximas citas destaca la inauguración del Belén Navideño Municipal, el jueves 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Jardín de Villa Rías. Podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2027.

Por su parte, la Fábrica de los Juguetes abrirá sus puertas el miércoles 9 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Palacete de Villa Rías. Las visitas continuarán los días 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre, con acceso libre por orden de llegada hasta completar los pases disponibles para cada jornada.

La programación incluye el XXXII Concurso de Villancicos Villa de Archena, el 12 de diciembre; la Zambomba Flamenca, el día 13; y el mercadillo navideño y la inauguración de Archena Xmas Sound, el día 18. El desfile de Papá Noel tendrá lugar el 20 de diciembre y la Escuela de Navidad comenzará el día 23 en el CEIP Miguel Medina, para facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares.

El tren navideño, las campanadas infantiles del 30 de diciembre y la Posada de los Reyes Magos completan las propuestas familiares, que culminarán el 5 de enero con el recibimiento a Sus Majestades en La Algaida y la gran cabalgata por las calles de Archena.