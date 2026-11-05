Archena reúne a un centenar de personas en el XIX Encuentro de Villas Termales de la FEMP- AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El XIX Encuentro y Asamblea de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrado este jueves en el Balneario de Archena, ha puesto sobre la mesa la propuesta de incorporar los tratamientos termales a las carteras de servicios sanitarios estatal y autonómica.

La jornada, bajo el lema 'Territorios del agua: la fuerza del termalismo en red', ha reunido a un centenar de personas en torno a varias mesas redondas y actividades. Durante la apertura, el presidente de la Red de Villas Termales, Luis Menor, ha planteado esta iniciativa, que ha recibido el respaldo de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien ha defendido que la organización estudie su incorporación. A su juicio, supondría "un revulsivo importantísimo" para Archena, el Balneario y la población.

Fernández ha destacado que el Balneario de Archena registró 180.000 pernoctaciones en 2025 y aumentó su facturación en más de dos millones de euros. También ha cifrado por encima del 6% el crecimiento estimado del turismo deportivo en el municipio y ha situado la tasa de paro local en torno al 6%, por debajo de las medias regional y nacional.

La alcaldesa ha reclamado una Red de Villas Termales "fuerte, activa, ambiciosa" y ha afirmado que "invertir en termalismo no es invertir únicamente en turismo: es invertir en salud, en cohesión territorial y en oportunidades para nuestros ciudadanos".

Por su parte, Menor ha calificado de "absolutamente extraordinaria" la colaboración público-privada en Archena y ha destacado las iniciativas del Balneario y la implicación del Ayuntamiento en el desarrollo del termalismo, cuyo trabajo conjunto puede servir de referencia para otros municipios.

El encuentro ha incluido dos mesas redondas, una sobre la colaboración público-privada para generar valor en el territorio y otra centrada en la investigación, las universidades y la innovación en el sector, además de un taller práctico sobre las barreras jurídicas y las vías para desarrollar proyectos termales municipales.

La programación ha concluido con la XIX Asamblea General de la Red de Villas Termales, en la que se ha aprobado el plan de trabajo para los próximos meses y definido las líneas estratégicas para posicionar a sus integrantes como referentes en bienestar, sostenibilidad y turismo de calidad. La Red está integrada por 77 municipios y diputaciones.