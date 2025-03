Archena rinde homenaje a distintos cuerpos policiales para celebrar el día de San Patricio

ARCHENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Archena ha celebrado este viernes en el Museo de la localidad un acto de condecoración a distintos cuerpos policiales en conmemoración del día de San Patricio, patrón de la Policía Local, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Patricia Fernández, ha presidido la ceremonia en la que ha destacado el compromiso, la entrega y la dedicación de los agentes de la Policía Local, así como de miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y ciudadanos que "han contribuido de manera ejemplar a la seguridad del municipio".

En su intervención, la regidora ha subrayado que "la seguridad es y será siempre una prioridad en las políticas de nuestro Ayuntamiento. Sin seguridad no hay libertad, no hay bienestar y no hay futuro".

CASI 7.000 INTERVENCIONES EN 2024

Durante 2024, la Policía Local de Archena llevó a cabo un total de 6.938 intervenciones, lo que equivale a una media de más de 19 actuaciones diarias. Unas cifras que, en palabras de la alcaldesa, reflejan el "inquebrantable compromiso" de los agentes "con el bienestar de los ciudadanos".

Cada intervención supone "una historia, un problema resuelto, una familia protegida o incluso una vida salvada", ha aseverado Fernández, quien ha querido agradecer la vocación de servicio de los agentes y reconocer el esfuerzo de "quienes se juegan la vida cada día" para garantizar la seguridad.

21 CONDECORACIONES A HÉROES DE LA SEGURIDAD

El acto ha servido para reconocer la labor de 21 personas que han demostrado "un compromiso excepcional" con la seguridad de Archena. Entre los galardonados se encuentran agentes de la Policía Local, miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como ciudadanos que, sin pertenecer a las fuerzas del orden, han sido "determinantes" en la protección de la ciudad.

Así, la alcaldesa ha impuesto las medallas a la constancia por 20 y 30 años de servicio dentro del cuerpo policial, en homenaje a la dedicación y compromiso de los agentes con la ciudadanía.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido la imposición de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, otorgada tanto a sargentos de la Policía Local como a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía y un capitán y un sargento de la Guardia Civil, en reconocimiento a su labor y trayectoria profesional.

Fernández ha tenido una mención especial para el comisario jefe de la Policía Local, José Velasco, quien ha dedicado más de dos décadas de servicio al municipio y al que también ha condecorado con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco. "Desde el primer día en que juró su cargo, ha trabajado sin descanso para hacer de Archena un lugar más seguro", ha señalado la alcaldesa.

También ha destacado la estructura y especialización de la Policía Local de Archena, un cuerpo compuesto por 26 agentes, y ha puesto en valor la labor del Policía Tutor, que trabaja directamente con los centros educativos; el Policía de Barrio, encargado de atender las necesidades vecinales; y la Unidad Canina, pieza clave en la lucha contra el tráfico de drogas y la seguridad ciudadana.

La primera edil ha cerrado su discurso asegurando que "la seguridad y la protección de mis ciudadanos es la mayor de mis responsabilidades como alcaldesa". "Es un compromiso con el presente y una garantía para el futuro", ha declarado Fernández, quien ha reiterado su agradecimiento a todos los que trabajan por la protección de Archena.