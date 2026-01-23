Archena será sede de la XIX Asamblea Nacional de la sección de Villas Termales- AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Archena será sede, en noviembre, de la XIX Asamblea de la Sección de Villas Termales, un encuentro nacional del sector termal cuya celebración ha sido acordada en una reunión mantenida en Fitur, en el stand de Galicia, que estuvo presidida por el presidente de la Sección de Villas Termales y de la Diputación de Ourense, Luis Menor.

La Asamblea se celebrará en el Balneario de Archena y reunirá a responsables políticos, técnicos, gestores y expertos del ecosistema termal de toda España con el objetivo de compartir experiencias, analizar retos y definir el futuro de los territorios termales desde una perspectiva innovadora basada en el compromiso, la transformación y el trabajo en red, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La Sección de Villas Termales, creada al amparo de la FEMP, agrupa actualmente a 76 corporaciones locales de todas las comunidades autónomas que cuentan con aguas minerales y termales como elemento estratégico de desarrollo económico, turístico y social. Estos municipios comparten la singularidad de disponer de aguas con propiedades terapéuticas y una apuesta por el bienestar y la salud.

Durante la reunión, la alcaldesa de Archena ha destacado la relevancia de las aguas termales no solo como recurso turístico, "sino también como elemento clave para la recuperación de lesiones deportivas, la prevención y la mejora de la salud y el bienestar".

Asimismo, ha subrayado que acoger esta Asamblea "supone una oportunidad para seguir avanzando en un modelo de turismo sostenible, saludable y de calidad", reforzando el posicionamiento de Archena como referente nacional del termalismo.

En este encuentro se aprobará además el plan de trabajo de la Sección de Villas Termales y se definirán las líneas estratégicas que marcarán el futuro del sector, con especial atención a la sostenibilidad, el bienestar y el turismo de calidad.

CRECIMIENTO TURÍSTICO Y LIDERAZGO DEL TURISMO DE SALUD

Tras la reunión, la alcaldesa ha presentado en el stand de la Región de Murcia los principales datos turísticos del municipio, recogidos por la Oficina de Información Turística de Archena (OIT). Según estas cifras, durante 2025 Archena registró un incremento del 25,85 % en el número de visitantes respecto al año anterior, consolidando una tendencia positiva.

El turismo de salud continúa siendo el principal motivo de visita, representando el 63 % del total, con el Balneario de Archena como auténtico buque insignia del turismo local. A ello se suma el crecimiento del turismo deportivo, que ha aumentado un 9,5 %.

La ocupación media hotelera se situó en el 86,2 %, destacando especialmente el Balneario de Archena. Los tratamientos termales aumentaron un 4 %, alcanzando los 178.000 servicios, mientras que la demanda de pernoctaciones se mantiene estable y sólida. Este crecimiento se ve reforzado por una inversión de 1,8 millones de euros en una nueva piscina termal cuyas obras finalizarán en junio.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA: UNA APUESTA ESTRATÉGICA CON UNA INVERSIÓN DE 3.2 MILLONES

La alcaldesa ha puesto en valor el Plan de Sostenibilidad Turística, con una inversión global de 3,2 millones de euros, orientado a consolidar Archena como un destino saludable, sostenible, inclusivo y competitivo.

El plan se estructura en cuatro grandes ejes: transición verde y sostenible; eficiencia energética y movilidad; transición digital; y competitividad turística. Entre los proyectos más destacados, ha señalado 'Archena Río', con una inversión de 1,8 millones de euros, que transformará el río Segura en un gran parque fluvial natural y deportivo, accesible e inclusivo.

El proyecto contempla una pasarela que une Archena con La Algaida, la limpieza del cauce, la reforestación con especies autóctonas, un anillo verde de tres kilómetros, zonas de baño naturales y un parque deportivo al aire libre.

Asimismo, ha destacado la rehabilitación del Palacete Villa Rías, que con una inversión de 260.000 euros se convertirá en un Centro de Interpretación moderno, digital y accesible, destinado a poner en valor la historia, la cultura y el patrimonio del municipio.

En tercer lugar, expuso una inversión de 320.000 euros en el Balneario de Archena, fruto de la colaboración público-privada, destinada a reforzar la sostenibilidad y la experiencia turística. Entre las actuaciones previstas se incluyen infraestructuras de movilidad sostenible, una aplicación de realidad aumentada para el yacimiento romano del Balneario y la mejora del Centro de Recepción de Turistas.

Este Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

RUTH BEITIA Y RAMÓN ARROYO, EMBAJADORES DE LA NUEVA IMAGEN DE MARCA

Finalmente, se ha presentado a Ruth Beitia y Ramón Arroyo como embajadores de la nueva imagen de marca de Archena, vinculando turismo, deporte y salud. "Ambos representan valores como el esfuerzo, la superación y la vida activa, plenamente alineados con el posicionamiento del municipio", han explicado.

La alcaldesa ha subrayado el papel "estratégico" del termalismo en la recuperación de lesiones deportivas, con el objetivo de que Archena sea un referente "no solo en bienestar y turismo, sino también en la prevención, rehabilitación y cuidado de los deportistas, apoyándose en un recurso natural único: sus aguas termales".