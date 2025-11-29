El Archivo General acoge este lunes la conferencia de Laureano Buendía dentro del ciclo 'Los investigadores nos cuentan'

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, acoge una nueva conferencia del ciclo 'Los investigadores nos cuentan', destinado a dar voz a estudiosos y especialistas que comparten con el público sus hallazgos más relevantes a partir del trabajo desarrollado en los fondos documentales del Archivo.

El centro busca también con estas conferencias mostrar la riqueza y diversidad del patrimonio documental que conserva la institución, que abarca desde el siglo XIII hasta el XXI. En esta nueva edición interviene Laureano Buendía, que ofrecerá la conferencia titulada: 'Cofradías religiosas y segregación municipal en el Campo de Murcia (siglos XVIII-XIX)'. Será este lunes, 1 de diciembre, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La charla de Buendía analiza la función de las cofradías parroquiales a caballo entre la Edad Moderna y la Contemporánea como espacios de sociabilidad en el Campo de Murcia, donde apenas existían organizaciones gremiales o estructuras civiles consolidadas. Lejos de limitarse a la beneficencia, liturgia o auxilio a los cofrades, las hermandades y cofradías actuaron como puntos de encuentro, defensa de intereses comunes y toma de decisiones colectivas.

El estudio, con especial atención al caso de Torre Pacheco, muestra cómo la Cofradía de Benditas Ánimas llegó a desempeñar un rol fundamental en la consolidación de intereses locales y en el proceso que condujo al impulso de la segregación municipal durante el primer tercio del siglo XIX.

Laureano Buendía Porras es licenciado en Historia y máster en Dirección de Recursos Histórico-Culturales por la Universidad de Murcia. Actualmente ejerce como profesor de Servicios a la Comunidad en el IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena.

Entre 2001 y 2025 ha desarrollado una amplia producción escrita dedicada al estudio de Torre Pacheco, el Campo de Murcia y la Encañizada del Mar Menor durante la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVIII, además de participar en numerosos foros y conferencias de Historia.

Ha colaborado con la Universidad de Murcia en las obras 'Historia de Los Alcázares' (2008) e 'Historia de San Javier' (2021), dirigidas por el catedrático Francisco Chacón Jiménez. Más recientemente, ha contribuido a los volúmenes II y III de la colección Mediterranía (2024 y 2025), coordinada por el profesor Francisco Velasco Hernández.