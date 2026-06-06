El Archivo General celebra la Semana Internacional 2026 con actividades sobre la memoria, los derechos y la justicia

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de la Región de Murcia se suma a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, organizada por el Consejo Internacional de Archivos, que se desarrollará del 8 al 12 de junio bajo el lema 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros'.

Este lema pone de relieve el papel esencial de los archivos en la defensa de los derechos humanos, la preservación de la memoria colectiva y la construcción de sociedades más justas.

En consonancia con esta temática, el Archivo General de la Región ha diseñado un programa de actividades que combina la divulgación cultural con un claro compromiso con la memoria histórica, entre las que destacan los actos del miércoles 10 de junio, dedicados a la deportación de murcianos en campos de concentración nazis.

El programa de actividades se inicia el próximo lunes, a las 18.00 horas, con una visita guiada a la exposición 'El taller del artista. Una mirada desde los archivos fotográficos del IPCE'.

El miércoles 10, a las 10.00 horas, tendrá lugar la presentación del portal web 'Deportados murcianos en campos de concentración nazis', una herramienta digital que permitirá conocer y difundir la historia de los ciudadanos de la Región deportados durante el nazismo, en la que intervendrán el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el director del Archivo General de la Región de Murcia, Javier Castillo.

A las 11.00 horas se celebrará el simbólico acto de devolución del reloj del deportado murciano Blas Martínez Aranda, sustraído por los nazis en el campo de Neuengamme, a sus familiares. Un gesto de reparación que conecta con el lema internacional de este año. Participarán Charlotte Meiws, responsable del programa #StolenMemory (Arolsen Archives, Alemania) y familiares de Blas Martínez Aranda.

El jueves 11 será la de jornada de puertas abiertas, que contará a las 10.00 horas con la inauguración de la vitrina expositiva 'La fotografía. De los orígenes a Niépce', a cargo de Gerardo Acereda. A las 12.00 horas habrá visita guiada a las instalaciones del Archivo, para un grupo máximo de 25 personas (inscripción previa: 968368610; archivo.general@carm.es).

Finalmente, el viernes 12, a las 10.30 horas, se desarrollará una nueva visita guiada a la exposición 'El taller del artista. Una mirada desde los archivos fotográficos del IPCE'.

ARCHIVOS PARA LA JUSTICIA

Patricio Sánchez explicó que la programación de este año "pone especial énfasis en el valor de los archivos como instrumentos para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la historia. Tanto la presentación del portal sobre deportados murcianos como la devolución del reloj de Blas Martínez Aranda constituyen ejemplos tangibles de cómo la gestión documental y la cooperación internacional permiten recuperar historias silenciadas, restituir identidades y dignificar a las víctimas".

"Con estas actividades, el Archivo General de la Región de Murcia reafirma su compromiso con la ciudadanía como institución que acerca el patrimonio documental a la sociedad y que defiende el papel de este patrimonio como garante de derechos, memoria y futuro", concluyó.