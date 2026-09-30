El Archivo General recupera en una exposición el legado del Lyceum Club Femenino un siglo después de su fundación

La Consejera De Turismo, Cultura Y Deportes, Carmen Conesa, Asistió Hoy A La Inauguración De La Exposición Dedicada Al Centenario Del Lyceum Club Femenino En El Archivo General De La Región De Murcia. - CARM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de la Región de Murcia ha inaugurado este miércoles la exposición dedicada al centenario del Lyceum Club Femenino, una muestra producida por el Ministerio de Cultura y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes que recupera la memoria y el legado de una de las iniciativas más relevantes del asociacionismo femenino español del siglo XX.

La Región de Murcia se convierte así en la primera sede de la itinerancia nacional de esta exposición, cuya inauguración ha contado con la asistencia de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y de la asesora científica del proyecto, Carmen de la Guardia Herrero, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. La muestra está comisariada por Tània Balló, investigadora y creadora del proyecto de recuperación de la memoria cultural femenina 'Las Sinsombrero'.

Fundado en Madrid en 1926 bajo el impulso de mujeres como María de Maeztu, el Lyceum Club Femenino se convirtió en un espacio para la promoción de la educación, la cultura, la participación cívica y la igualdad de derechos. Su actividad contribuyó a abrir nuevos espacios profesionales e intelectuales para las mujeres y reunió a destacadas figuras de la cultura española de la época, según ha informado la Comunidad.

La exposición aborda la situación de las mujeres españolas a comienzos del siglo XX, el surgimiento de las primeras organizaciones feministas, la creación y funcionamiento del Lyceum, sus proyectos culturales y sociales y las trayectorias de más de 500 socias identificadas por la investigación reciente, así como el legado de la institución tras la Guerra Civil y la incautación de sus bienes.

LAS MURCIANAS DEL LYCEUM

La muestra incorpora además un apartado elaborado específicamente por el Archivo General bajo el título 'Las murcianas del Lyceum', que permite conocer a las principales socias vinculadas a la Región. Entre ellas figuran la escritora Carmen Díaz de Mendoza, la actriz Herminia Peñaranda, la activista María Aurora Lanzarote, la maestra y política Isabel Martínez Albacete, la poeta Carmen Conde, la artista plástica María Angustias Multedo, así como Teresa Manteca Ortiz, Rosa Spottorno y María Gillman Sirvent. Algunas de ellas desempeñaron responsabilidades directivas o fundacionales dentro de la institución.

La exposición permanecerá abierta en la sala de exposiciones del Archivo General hasta el 20 de febrero de 2027 y posteriormente podrá visitarse en diferentes municipios de la Región de Murcia.

La muestra será además el eje de un programa de actividades culturales, educativas y científicas. Entre ellas figura el congreso 'Cien años del Lyceum Club Femenino: cultura, esfera pública y compromiso', organizado por el Archivo General y la Universidad de Murcia, que se celebrará del 19 al 21 de octubre en el Archivo y en la Facultad de Letras.

La programación incluye también visitas educativas para centros de Educación Secundaria, un recital de la Asociación Poética Con Alma, un centro de interés sobre el Lyceum en la Biblioteca Regional y un ciclo organizado junto a la Filmoteca Regional Francisco Rabal, que comenzará el 20 de octubre con la proyección de 'La virgen roja', dirigida por Paula Ortiz en 2024.

La conmemoración servirá asimismo de antesala a las actividades previstas en 2027 con motivo del centenario de la Generación del 27, de la que formaron parte numerosas mujeres vinculadas también al Lyceum Club Femenino.