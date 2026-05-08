Arde Bogotá rueda el videoclip 'Instrucciones' en el antiguo taller de óptica de la Armada en Cartagena

Arde Bogotá rueda el videoclip 'Instrucciones' en el taller de óptica del Arsenal de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Arde Bogotá ha grabado el videoclip de su último single, 'Instrucciones', en el antiguo taller de óptica de la Armada en Los Barreros, un singular edificio industrial que actualmente pertenece al Ayuntamiento de Cartagena y que forma parte del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.

La grabación se ha realizado con la colaboración de la Film Office del Ayuntamiento y ha sido dirigido por Guillermo Aliaga, según han informado desde el Consistorio.

El inmueble, conocido por su característica torre de varias alturas utilizada antiguamente para realizar pruebas de periscopios de submarinos, constituye uno de los espacios industriales más reconocibles del paisaje urbano cartagenero. Durante décadas fue una instalación vinculada al Arsenal de Cartagena dedicada a la calibración de telémetros ópticos y periscopios de submarinos, y hoy mantiene un importante valor patrimonial gracias a su configuración arquitectónica y a su protección dentro del catálogo municipal.

Desde el Ayuntamiento han destacado que la banda haya elegido un espacio de la ciudad portuaria para el rodaje de este videoclip "reforzando la apuesta de la banda por proyectar la identidad de Cartagena a través de su música y de su imaginario visual"

Así, han apuntado como la elección de este lugar consolida "el posicionamiento de Cartagena como escenario audiovisual y destino para producciones culturales".

'Instrucciones' supone el regreso discográfico de Arde Bogotá tras el éxito de 'La noche' y 'Cowboys de la A3'. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles, el tema muestra el lado más contundente y rockero de la banda, con guitarras afiladas, potencia rítmica y un estribillo concebido para ser coreado desde la primera escucha.