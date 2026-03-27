Arde un camión en plena A-7 a la altura de la salida de Las Torres de Cotillas

Archivo - Incendio de camión en la A-7 - 112 - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han apagado este viernes por la mañana el incendio originado en un camión de 3.500 kilos, a la altura de la salida de Las Torres de Cotillas, en la localidad de Murcia.

El incendio se ha originado sobre las 7.30 horas, a la altura de la salida 575 de la A-7, sentido Murcia, por causas que se desconocen, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, de los bomberos y la Guardia Civil de Tráfico.

Más de una decena de llamadas han alertado a la sala del '1-1-2' del incendio del camión en la salida de la autovía A-7 hacia Las Torres de Cotillas y Javalí Nuevo, sin tener que lamentar heridos.

Al lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, así como Conservación de Carreteras y bomberos del parque de Espinardo, con dos vehículos, un primera salida y una cuba y un total de siete efectivos, que finalmente han extinguido el fuego. El incendio ha calcinado prácticamente el camión.