Arde el remolque de un camión que transportaba estiércol en Caravaca de la Cruz (Murcia)

Un efectivo del CEIS trabaja en la extinción del incendio declarado en el remolque de un camión que transportaba estiércol en Caravaca de la Cruz (Murcia) - CEIS RM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado un incendio declarado en el remolque de un camión que transportaba estiércol en Caravaca de la Cruz (Murcia).

El '1-1-2' ha recibido, a partir de las 15.05 horas de este martes, varias llamadas alertando del suceso, que ha tenido lugar en inmediaciones del polígono industrial La Cavila, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Según los testigos, el fuego se ha originado en la zona de los ejes del remolque, lo que ha obligado a una rápida actuación para evitar que las llamas se propagaran al resto del vehículo.

Gracias a la celeridad de la maniobra, se ha podido desenganchar a tiempo la cabeza tractora, lo que ha evitado que el motor y la cabina resultaran afectados por el fuego.

El incidente se ha saldado exclusivamente con daños materiales en el remolque y la carga.