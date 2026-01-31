El Área de Salud de Cartagena se suma a OFF February para promover un uso más saludable de la tecnología digital

Cartel del evento - ÁREA DE SALUD DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Área de Salud de Cartagena se adhiere a OFF February/Febrero OFF, una iniciativa internacional que invita a la ciudadanía a replantear su relación con las redes sociales mediante un reto voluntario de desconexión digital durante el mes de febrero de 2026.

OFF February es un reto global impulsado por el Movimiento OFF, que propone desinstalar durante un mes las aplicaciones de redes sociales del teléfono móvil -o aquellas que generan mayor consumo de tiempo- con el objetivo de observar los efectos de esta pausa en la atención, el bienestar emocional y las relaciones personales.

La campaña cuenta con el respaldo de personalidades y organizaciones de distintos países y surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto del uso intensivo de la tecnología digital en la salud.

Desde el ámbito sanitario, el Área de Salud de Cartagena valora esta iniciativa como una oportunidad para fomentar hábitos digitales más conscientes, alineados con la promoción de la salud mental, la prevención del estrés, la mejora del descanso y el fortalecimiento de las relaciones sociales presenciales.

En este sentido, la neuróloga del Hospital de Cartagena María Cerdán subraya el impacto real que puede tener una pausa digital en la vida cotidiana: "Puedes recuperar hasta 54 horas de tu tiempo en un solo mes. Casi cualquier alternativa al tiempo que pases en las redes sociales tendrá un impacto más favorable en tu bienestar".

Según explica la especialista, el uso continuado de redes sociales afecta a los mecanismos de atención, a nuestros niveles de ansiedad, a la calidad del descanso y a la capacidad de estar presentes en las relaciones personales. "Somos cada vez más conscientes de ello", añade, "solo falta pasar de la reflexión a la acción", apunta.

Cerdán subraya que un estudio del Journal of the Association for Consumer Research muestra la interferencia directa de estos dispositivos en la capacidad de memoria de trabajo y fluidez de la inteligencia por el simple hecho de tener cerca del puesto de trabajo el teléfono.

Como parte de la iniciativa, el 7 de febrero de 2026 se celebrará en Caravaca una marcha, una caminata colectiva de 5,04 kilómetros, equivalente a la distancia que un usuario medio recorre con el pulgar al hacer scroll durante los 28 días del mes.

Con su adhesión a OFF February, el Área de Salud de Cartagena reafirma su compromiso con la promoción de la salud integral y la prevención, apoyando acciones que contribuyan al bienestar emocional y social de la ciudadanía en un contexto cada vez más digitalizado. Las inscripciones se realizan a través del enalce www.sinpantallas.org.