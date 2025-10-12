El ARQVA inaugura la semana que viene la muestra 'Enseres. Una crítica social a través de los objetos'

Archivo - Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), en Cartagena - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - Archivo

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, inaugura la exhibición temporal 'Enseres. Una crítica social a través de los objetos', organizada en colaboración con TBA21-Academy y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en el marco del programa de estudios independientes 'Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas'.

La muestra es una propuesta de los artistas Mercedes Azpilicueta y Lorenzo García-Andrade, en la que han seleccionado una serie de piezas de la colección permanente de ARQVA y de objetos contemporáneos en búsqueda de conexiones entre el pasado y el presente.

Coincidiendo con la presentación, el 16 de octubre, se celebrará una mesa redonda en la biblioteca del Museo a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Participarán en la conversación Alejandra Salmerón Ntutumu, fundadora de AfroMurcia en Movimiento, y las profesoras de la Universidad de Murcia Teresa Vicente y Alba M. Gálvez.