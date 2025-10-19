El ARQVA muestra una zafa de loza vidriada del siglo XVIII adquirida por subasta por el Ministerio de Cultura

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), con sede en Cartagena, muestra al público hasta el próximo mes de diciembre una zafa de loza vidriada del siglo XVIII que ha sido recientemente adquirida en subasta pública por el Ministerio de Cultura.

La zafa es una pieza de ajuar doméstico elaborada en loza vidriada monocroma, datada con posterioridad a 1714. Probablemente concebida como objeto de ostentación, en su anverso se representa una embarcación con gran dinamismo, ejecutada en claroscuro azul.

La escena muestra velas con banderas desplegadas, adornadas con la cruz de San Andrés y cuatro flores de lis. Este estilo remite a la producción cerámica italiana de Savona (Liguria) y a la de Talavera de la Reina (Toledo), en especial a su serie 'azul', realizada bajo la influencia del estilo italiano.

La decoración de este cuenco vincula directamente esta obra de cerámica con el contenido del museo. Por eso, la pieza se expone en la vitrina temática destinada por el museo a los bienes culturales que se han integrado recientemente a sus colecciones.