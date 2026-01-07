Arranca la conmemoración del centenario de Paco Rabal en la Filmoteca regional con una sesión especial con Benito Rabal

Imagen de la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia - CARM

MURCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación especial de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' para conmemorar el centenario del nacimiento Paco Rabal arranca este viernes con una sesión especial protagonizada por Benito Rabal, de quien se podrá ver el documental 'Paco, mi padre' y la película 'Los santos inocentes', obra en la que fue asistente de dirección de Mario Camus.

Está previsto que Benito Rabal, hijo del actor aguileño, comente con el público estas dos obras, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La primera es un viaje en su memoria para acercar al público a la figura de su padre, mientras que la segunda supuso el Premio de Interpretación Masculina en el Festival de Cannes 1984 para Paco Rabal, galardón compartido ex aequo con Alfredo Landa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "consideramos que esta sesión especial es una muy buena forma de comenzar a conmemorar el centenario de Paco Rabal. Y lo hacemos con su hijo Benito Rabal y dos obras en las que estuvo muy implicado, como son el documental 'Paco, mi padre' y 'Los santos inocentes', una de las películas cumbre de Paco Rabal y del cine español".

El ciclo sobre Paco Rabal en el primer trimestre de este año en la Filmoteca regional continuará con otra veintena de las obras, entre las que están sus películas más relevantes en las décadas de los 50 y los 60 del pasado siglo.

Así, tras la sesión protagonizada por Benito Rabal, el ciclo comienza el 13 de enero con 'La honradez de la cerradura' de Luis Escobar, la primera película en la que el actor aguileño fue protagonista y que se estrenó en 1950.

En los siguientes días y hasta finales de enero se podrán ver otras películas de los años 50 como 'Hay un camino a la derecha' de Francisco Rovira Beleta, 'Murió hace quince años', de Rafael Gil; 'Amanecer en puerta oscura', de José María Forqué e 'Historias de la radio', de José Luis Sáenz de Heredia.

El mes de febrero y parte de marzo estará centrado en obras destacadas de la filmografía de Paco Rabal en los años 60 como 'Viridiana', de Luis Buñuel; 'La mano en la trampa', de Leopoldo Torre Nilsson; 'Noche de verano'; de Jorge Grau; 'El eclipse', de Michelangelo Antonioni; 'Llanto por un bandido', de Carlos Saura; 'Currito de la Cruz', de Rafael Gil; 'La religiosa', de Jacques Rivette; 'Marie-Chantal contra el dr. Kha', de Claude Chabrol; 'Camino del Rocío', de Rafael Gil, y 'María Rosa', de Armando Moreno.

Para la época de Semana Santa se han seleccionado una serie de obras con temática religiosa como 'Nazarín', de Luis Buñuel; 'Los desafíos', de Claudio Guerín, José Luis Egea y Víctor Erice; 'La guerra de Dios' y 'El beso de Judas' de Rafael Gil o 'Salzillo o la soledad de Jesús', de Primitivo Pérez.

Para conocer los días y horas de la programación de las películas del centenario de Paco Rabal se puede consultar la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.