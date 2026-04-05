Arranca 'TactiCity', un proyecto europeo que sitúa a Murcia "como ciudad referencia en innovación urbana"

El proyecto europeo TactiCity (Tactical Urbanism for Inclusive Placesen), una iniciativa del programa URBACT IV en la que participa el Ayuntamiento de Murcia, se ha puesto en marcha con una jornada de trabajo celebrada en Milán - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo TactiCity (Tactical Urbanism for Inclusive Placesen), una iniciativa del programa URBACT IV en la que participa el Ayuntamiento de Murcia, se ha puesto en marcha con una jornada de trabajo celebrada en Milán, donde se han definido las líneas de trabajo de esta actuación que impulsará nuevas formas de intervención urbana en distintas ciudades europeas.

Con la incorporación de Murcia esta red del programa URBACT IV, se consolida su posicionamiento como ciudad de referencia en innovación urbana, apostando por modelos de transformación del espacio público basados en el urbanismo táctico. Esta metodología permite desarrollar actuaciones rápidas, de coste reducido y reversibles para mejorar de forma inmediata entornos urbanos y adaptarlos a las necesidades reales de la ciudadanía.

La participación de Murcia en TactiCity se apoya en experiencias previas de gran impacto como Conexión Sur, uno de los mayores procesos de consulta ciudadana desarrollados en el municipio, que ha dado voz a más de 70.000 vecinos y ha implicado a más de 150 colectivos en la transformación de más de 200.000 metros cuadrados de espacio público.

"Murcia aporta una trayectoria sólida en participación y transformación urbana. Estamos demostrando que es posible mejorar la ciudad desde la escucha activa, la innovación y el trabajo conjunto con la ciudadanía", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

En el marco de este proyecto, Murcia desarrollará un piloto en Plaza Preciosa, que funcionará como laboratorio urbano para ensayar nuevas configuraciones del espacio público mediante procesos de co-diseño con la ciudadanía.

"Este proyecto nos permite avanzar en la definición de la futura Plaza Preciosa, incorporando soluciones innovadoras que refuercen su papel como espacio urbano, social y cultural de referencia, en el marco del concurso impulsado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia", ha destacado la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

"Queremos una plaza más accesible, sostenible y pensada para las personas, alineada con los principios de la Nueva Bauhaus Europea y diseñada con la máxima calidad arquitectónica para responder a las necesidades reales de la ciudadanía", ha añadido Pérez.

La intervención permitirá testar soluciones relacionadas con la mejora de la movilidad peatonal, la creación de zonas de estancia, la incorporación de vegetación y sombra, y el refuerzo de la accesibilidad y la seguridad. Este piloto se alinea con la futura rehabilitación integral del espacio, que cuenta con una superficie de 2.757 metros cuadrados y una inversión estimada de 1,5 millones de euros.

Cabe destacar que se trata de un proyecto que pondrá en valor elementos culturales clave del entorno, como el Museo Arqueológico de Murcia y la escultura conmemorativa del bicentenario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, lo que impulsará un uso ciudadano diverso y seguro, espacios inclusivos y una correcta zonificación que favorezca la estancia, el encuentro y la actividad social.

UN MODELO URBANO MÁS SOSTENIBLE E INCLUSIVO

La aportación de Murcia al proyecto incorpora una visión adaptada al contexto mediterráneo, con especial atención a la mitigación del calor urbano, la generación de sombra, el refuerzo del arbolado y la mejora del confort climático.

Además, el proyecto integra criterios clave como la accesibilidad universal y el diseño inclusivo, reforzando un modelo de ciudad más habitable y centrado en las personas.

Murcia trabajará en esta red junto a ciudades como Milán, Ostrava, Igoumenitsa, Aix-Marsella, Budapest (Distrito XII) y Bucarest (Distrito 6), en un proceso de intercambio continuo de metodologías y buenas prácticas. Para este proyecto, que finaliza en 2027, Murcia cuenta con un presupuesto total de 79.875 euros, cofinanciado al 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

"Murcia está preparada para ser un referente europeo en cómo se transforman las ciudades poniendo a los ciudadanos en el centro de ese proceso. Este proyecto refuerza nuestro compromiso con un modelo urbano más sostenible, inclusivo y humano", ha concluido la edil Bernabé.

La participación en TactiCity refuerza las líneas estratégicas municipales vinculadas a la Agenda Urbana 2030, la movilidad sostenible, la Nueva Bauhaus Europea y el urbanismo centrado en las personas. Gracias al intercambio con otras ciudades europeas, Murcia incorporará metodologías de bajo coste, alta eficiencia y elevado impacto social que ya han demostrado su éxito en Milán y otras capitales europeas.