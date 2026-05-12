Arrestados tres miembros de un grupo criminal mientras robaban cable de telefonía en Bullas (Murcia)

1086266.1.260.149.20260512115344 La Guardia Civil detiene a tres miembros de un grupo criminal mientras robaban cable de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones soterradas en Bullas (Murcia) - GUARDIA CIVIL

BULLAS (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido tres miembros de un grupo criminal mientras robaban cable de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones soterradas en Bullas (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La operación 'Gracián' se inició gracias a la llamada de un vecino que alertó de unas maniobras extrañas en las que unos supuestos operarios estaban manipulando la red de telecomunicaciones en un punto del municipio.

La Guardia Civil y la Policía Local de Bullas se desplazaron al lugar y localizaron a varios individuos que, pese a que contaban con herramientas profesionales e iban vestidos con ropa de trabajo, no pudieron acreditar para qué empresa trabajaban ni el motivo por el que se encontraban extrayendo el cable.

Efectivos de los equipos ROCA (Contra robos en el campo) recabaron información acerca de los materiales que se estaban retirando, siendo éste cableado de comunicaciones, que contiene cobre.

50 METROS DE CABLE LISTOS PARA LLEVAR

Según se desprende de la investigación, los detenidos, vestidos como operarios, habían accedido a la arqueta después de manipular sistemas de seguridad específicos con el uso de llaves falsas. En el lugar se localizaron más de 50 metros de cable listos para llevar.

Los agentes se incautaron de herramientas especializadas, como un cabestrante que estaba siendo utilizando para extraer el cableado. Todo ello evidenció que se trataba de un grupo organizado y especializado en este tipo de robos.

Para ejecutarlo, simularon pertenecer a una empresa autorizada, utilizando ropa de trabajo de alta visibilidad y un vehículo comercial rotulado con distintivos del Gobierno de España. Este método les permitió operar con apariencia legal y pasar desapercibidos, actuando a plena luz del día y en horario de gran tránsito de personas.

La actuación finalizó con la detención de tres personas como presuntas autoras de delito de robo con fuerza.